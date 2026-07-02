आजचे पंचांग २ जुलै २०२६! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि दिनविशेष जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०४☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – २१:१२⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:३२⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२०⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ००:५८⭐ राहु काळ – १४:१५ ते १५:५३⭐ यमघंट काळ – ०६:०४ ते ०७:४२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३७ ते १४:१५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१५ ते १५:५३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१८ ते १३:५५ | १६:३२ ते २२:०४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:५६ ते ११:१८ | १३:५५ ते १६:३२ | २२:०४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २१:१७ ते २६:५९ | ओहोटी: २६:५९ ते ०३-०७-२०२६ ०८:४३ | भरती: ०३-०७-२०२६ ०८:४३ ते ०३-०७-२०२६ १५:२१ | ओहोटी: ०३-०७-२०२६ १५:२१ ते ०३-०७-२०२६ २१:५५🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – ०८:५५ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वितीया (०८:५५ नं.) तृतीयावार – गुरुवारनक्षत्र – उत्तराषाढा (०८:४६ नं.) श्रवणयोग – वैधृति (१५:४७ नं.) विष्कंभकरण – गरज (०८:५५ नं.) वणीजचंद्र रास – मकरसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २१.२३ नं.🛑विशेष👉आकाशात सध्या एक अत्यंत दुर्मिळ, अनाकलनीय आणि तितकीच चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देवगुरु बृहस्पती म्हणजेच गुरु ग्रह सध्या आकाशात 'अतिचारी' गतीने धावत आहे. शनि महाराज मीन राशीत 'वक्री' होत आहेत. या दोन गोष्टींचा सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यावर जो प्रभाव पडणार आहे, हे सांगणारा हा video विशेषतः "आर्थिक गुंतवणूकदारांसाठी" अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.या दोन खगोलीय घटनांमुळे पावसावर काय परिणाम होणार, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने commodity market मध्ये कोणती हालचाल दिसून येणार आणि मुख्य म्हणजे शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार याबदल सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtube.com/watch?v=t8x4YrfXXBM&si=Eb0tDNrVGkv3ODy9👉 शुभाशुभ दिवस - १५:४७ ते २१:२३ शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्त कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , सिंह , वृश्चिक , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे©️पंचांगकर्ते पं. गौरव देशपांडे(पुणे)Ⓜ️ ७७७६८१६१६१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.