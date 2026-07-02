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आजचे पंचांग २ जुलै २०२६! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि दिनविशेष जाणून घ्या

Panchang : २ जुलै २०२६, गुरुवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजचा राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रबळ, सूर्योदय-सूर्यास्त, उपासना, दान, दिशाशूल आणि दिनविशेष यांची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०४

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – २१:१२

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:३२

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२०

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ००:५८

⭐ राहु काळ – १४:१५ ते १५:५३

⭐ यमघंट काळ – ०६:०४ ते ०७:४२

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