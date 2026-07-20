20 जुलै 2026 पंचांग! सूर्याचा पुष्य नक्षत्रात प्रवेश; जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:११☀️ सूर्यास्त – १९:०९🌞 चंद्रोदय – ११:४०⭐ प्रात: संध्या – ०४:५९ ते ०६:११⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – ०७:४८ ते ०९:२५⭐ यमघंट काळ – ११:०२ ते १२:४०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:५४ ते १७:३१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:११ ते ०७:४८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:३८ ते ११:०२ | १३:५७ ते १९:०९ | २३:३३ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:११ ते ०९:३८ | ११:२२ ते १३:५७ | १९:०९ ते २३:३३🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ११:४४ ते १७:४१ | ओहोटी: १७:४१ ते २३:३४ | भरती: २३:३४ ते ३०:०३ | ओहोटी: ३०:०३ ते २१-०७-२०२६ १२:३६🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ) ११:०८ नं. बुध (शुभ) २२:५६ नं. शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात ०७:४४ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – ०७:४४ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – षष्ठी (०७:४४ नं.) सप्तमीवार – सोमवारनक्षत्र – हस्त (२२:५६ नं.) चित्रायोग – शिव (२२:०७ नं.) सिद्धकरण – तैतिल (०७:४४ नं.) गरजचंद्र रास – कन्यासूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – 🌞सूर्याचा पुष्यनक्षत्र प्रवेश स.११.०९, स्त्री.स्त्री.चंद्रसूर्ययोग, मूषकवाहन, सौम्यानाडी, अधिपती गुरु, सामान्यवृष्टियोग, दग्ध २२.५६ नं., रवियोग ११.०९ ते २२.५६🛑विशेष👉 💍 फक्त आवड किंवा फॅशन म्हणून रत्न घालताय? मग सावधान! 💍यश, कीर्ती आणि समृद्धी मिळावी म्हणून आपण बोटात किंवा गळ्यात एखादे रत्न जडवून घेतो. पण ते रत्न खरंच तुमच्या कुंडलीनुसार योग्य आहे का? की एखादे चुकीचे रत्न तुमच्या अडचणी आणखी वाढवत आहे?रत्नशास्त्राचा खरा उद्देश काय आहे, हे सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.या व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या:सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा:https://youtube.com/watch?v=7sO1l_slfJQ&si=yTOa1k0Z70ubC7OS👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.