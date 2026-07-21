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आजचे पंचांग 21 जुलै 2026! भद्रा, द्विपुष्कर योग आणि राहुकाळ; जाणून घ्या शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang : 21 जुलै 2026 चे आजचे पंचांग वाचा. राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय-सूर्यास्त, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रबळ, दिनविशेष आणि धार्मिक माहिती एका क्लिकमध्ये जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:११

☀️ सूर्यास्त – १९:०९

🌞 चंद्रोदय – १२:३१

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५९ ते ०६:११

⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १५:५४ ते १७:३१

⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते ११:०२

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