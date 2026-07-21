आजचे पंचांग 21 जुलै 2026! भद्रा, द्विपुष्कर योग आणि राहुकाळ; जाणून घ्या शुभ-अशुभ मुहूर्त

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:११☀️ सूर्यास्त – १९:०९🌞 चंद्रोदय – १२:३१⭐ प्रात: संध्या – ०४:५९ ते ०६:११⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १५:५४ ते १७:३१⭐ यमघंट काळ – ०९:२५ ते ११:०२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:०२ ते १२:४० 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:४० ते १४:१७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:११ ते ०७:५४ | ११:०२ ते १३:०५ | १५:४१ ते १५:५४ | १८:१७ ते १९:०९ | २१:२१ ते २३:३४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:५४ ते १०:३० | १३:०५ ते १५:४१ | १६:३३ ते १८:१७ | १९:०९ ते २१:२१ | २३:३४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १२:३६ ते १८:२५ | ओहोटी: १८:२५ ते २४:१० | भरती: २४:१० ते २२-०७-२०२६ ०६:४७ | ओहोटी: २२-०७-२०२६ ०६:४७ ते २२-०७-२०२६ १३:२८🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – ०७:५९ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (०७:५९ नं.) अष्टमीवार – मंगळवारनक्षत्र – चित्रा (२४:१० नं.) स्वातीयोग – सिद्ध (२१:३३ नं.) साध्यकरण – वणीज (०७:५९ नं.) भद्राचंद्र रास – कन्या (११:२८ नं. तुळ)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०७.५९ ते २०.२२, विवस्वानव्रत, मित्राख्यभास्कर पूजा, द्वादशसप्तमी व्रत,तापी जन्मोत्सव(क्षेत्र प्रकाशे, धुळे), द्विपुष्करयोग ०७.५९ प.🛑विशेष👉 पत्रिकेत उच्चेचे ग्रह असूनही त्याचे परिणाम खऱ्या आयुष्यात का दिसत नाहीत? असे जर तुम्हाला वाटत असेल, तर नक्कीच ग्रहांची स्थिती, ग्रहांच्या दशा पाहण्यात गल्लत होऊ शकते. एखादा ग्रह पत्रिकेत असूनही फळ देण्यास असमर्थ आहे का, हे कसे समजते? ग्रहाला बळ देणाऱ्या किंवा त्याचे बळ निष्प्रभ ठरवणाऱ्या दशा कोणत्या? त्यामुळे किती फरक पडतो? अशा विविध प्रश्नांचा उहापोह केला आहे प्रस्तुत व्हिडिओमध्ये पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांनी.सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा:https://youtube.com/watch?v=IxzFG8abW_4&si=WH7kUjRyPYgWv7b4👉 शुभाशुभ दिवस - सकाळी ०७:५९ प. शुभ दिवस, २०:२२ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - अष्टमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – संकटनाशन गणपती स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना ११:२८ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना ११:२८ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे