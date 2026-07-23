संस्कृती

आजचे पंचांग 23 जुलै 2026! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, तिथी आणि राशीनुसार महत्त्वाची माहिती

Panchang : 23 जुलै 2026 गुरुवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजची तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्ररास, दिनविशेष, उपासना, दान, दिशाशूल आणि इतर महत्त्वाची धार्मिक माहिती जाणून घ्या
Panchang 

Panchang 

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – १४:१६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०० ते ०६:१२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३२

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:२०

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १४:१७ ते १५:५४

⭐ यमघंट काळ – ०६:१२ ते ०७:४९

Loading content, please wait...
horoscope
Astrology
Panchang
Zodiac
Predictions