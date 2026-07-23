आजचे पंचांग 23 जुलै 2026! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, तिथी आणि राशीनुसार महत्त्वाची माहिती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१२☀️ सूर्यास्त – १९:०८🌞 चंद्रोदय – १४:१६⭐ प्रात: संध्या – ०५:०० ते ०६:१२⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३२⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:२०⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १४:१७ ते १५:५४⭐ यमघंट काळ – ०६:१२ ते ०७:४९.♦️ लाभदायक----\r\n\r\nलाभ मुहूर्त– १२:४० ते १४:१७ 💰💵\r\n\r\nअमृत मुहूर्त– १४:१७ ते १५:५४ 💰💵\r\n\r\n👉विजय मुहूर्त— १४:४९ ते १५:४१\r\n\r\n⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:२२ ते १३:५७ | १६:३२ ते २२:०५\r\n\r\n⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:०३ ते ११:२२ | १३:५७ ते १६:३२ | २२:०५ ते २४:००\r\n\r\n🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १४:२१ ते १९:५७ | ओहोटी: १९:५७ ते २५:३० | भरती: २५:३० ते २४-०७-२०२६ ०८:२१ | ओहोटी: २४-०७-२०२६ ०८:२१ ते २४-०७-२०२६ १५:१५\r\n\r\n🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ) २७:५८ नं. शनि (अशुभ)\r\n\r\n🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)\r\n\r\n🕉️ शिववास – ०९:५६ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे\r\n\r\nशालिवाहन शक १९४८\r\n\r\nसंवत्सर पराभव\r\n\r\nअयन – दक्षिणायन\r\n\r\nऋतु – वर्षा\r\n\r\nमास – आषाढ\r\n\r\nपक्ष - शुक्ल पक्ष\r\n\r\nतिथी – नवमी (०९:५६ नं.) दशमी\r\n\r\nवार – गुरुवार\r\n\r\nनक्षत्र – विशाखा (२७:५८ नं.) अनुराधा\r\n\r\nयोग – शुभ (२१:३२ नं.) शुक्ल\r\n\r\nकरण – कौलव (०९:५६ नं.) तैतिल\r\n\r\nचंद्र रास – तुळ (२१:२५ नं. वृश्चिक)\r\n\r\nसूर्य रास – कर्क\r\n\r\nगुरु रास – कर्क\r\n\r.📌 दिनविशेष – नक्तभोजनपूर्वक ऐंद्रीदुर्गापूजन, सर्वार्थसिद्धियोग २७.५८ नं., रवियोग(अहोरात्र) 🛑विशेष👉 पत्रिकेत उच्चेचे ग्रह असूनही त्याचे परिणाम खऱ्या आयुष्यात का दिसत नाहीत? असे जर तुम्हाला वाटत असेल, तर नक्कीच ग्रहांची स्थिती, ग्रहांच्या दशा पाहण्यात गल्लत होऊ शकते. एखादा ग्रह पत्रिकेत असूनही फळ देण्यास असमर्थ आहे का, हे कसे समजते? ग्रहाला बळ देणाऱ्या किंवा त्याचे बळ निष्प्रभ ठरवणाऱ्या दशा कोणत्या? त्यामुळे किती फरक पडतो? अशा विविध प्रश्नाचा उहापोह केला आहे प्रस्तुत व्हिडिओमध्ये पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांनी. सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा: https://youtube.com/watch?v=IxzFG8abW_4&si=WH7kUjRyPYgWv7b4 👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस 👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध 👗 आजचे वस्त्र – पिवळे 🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे. 👉 उपासना – दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा. 👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे 🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – दुधी भोपळा, क्षौर 🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे. 👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना २१:२५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे. 👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना २१:२५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.