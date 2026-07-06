संस्कृती

आजचे पंचांग ६ जुलै २०२६! रवियोग, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि चंद्रबळ जाणून घ्या

Panchang
panchang

panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०६

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – २३:३४

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – ०७:४४ ते ०९:२२

⭐ यमघंट काळ – ११:०० ते १२:३८

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