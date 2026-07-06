आजचे पंचांग ६ जुलै २०२६! रवियोग, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि चंद्रबळ जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०६☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – २३:३४⭐ प्रात: संध्या – ०४:५४ ते ०६:०६⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३३⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२१⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ००:५९⭐ राहु काळ – ०७:४४ ते ०९:२२⭐ यमघंट काळ – ११:०० ते १२:३८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:५४ ते १७:३२ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:०६ ते ०७:४४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:३५ ते ११:०० | १३:५६ ते १९:१० | २३:३२ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०६ ते ०९:३५ | ११:१९ ते १३:५६ | १९:१० ते २३:३२🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २३:३८ ते २९:५२ | ओहोटी: २९:५२ ते ०७-०७-२०२६ १२:११ | भरती: ०७-०७-२०२६ १२:११ ते ०७-०७-२०२६ १८:१५ | ओहोटी: —🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०९:४५ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – ०९:४५ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – शुद्ध ज्येष्ठपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – षष्ठी (०९:४५ नं.) सप्तमीवार – सोमवारनक्षत्र – पूर्वाभाद्रपदा (१२:१५ नं.) उत्तराभाद्रपदायोग – सौभाग्य (१२:१३ नं.) शोभनकरण – वणीज (०९:४५ नं.) भद्राचंद्र रास – कुंभ(०६:१८ नं.) मीनसूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०९.४५ ते २१.१४, सूर्याचा पुनर्वसू नक्षत्र प्रवेश स.११.३६, स्त्री.पु.चंद्रचंद्रयोग, अश्ववाहन, नीरानाडी, अधिपती शुक्र, मध्यमवृष्टियोग, रवियोग(अहोरात्र)🛑विशेष👉आकाशात सध्या एक अत्यंत दुर्मिळ, अनाकलनीय आणि तितकीच चिंताजनक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. देवगुरु बृहस्पती म्हणजेच गुरु ग्रह सध्या आकाशात 'अतिचारी' गतीने धावत आहे. शनि महाराज मीन राशीत 'वक्री' होत आहेत. या दोन गोष्टींचा सामान्य जनांच्या दैनंदिन आयुष्यावर जो प्रभाव पडणार आहे, हे सांगणारा हा video विशेषतः "आर्थिक गुंतवणूकदारांसाठी" अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.या दोन खगोलीय घटनांमुळे पावसावर काय परिणाम होणार, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने commodity market मध्ये कोणती हालचाल दिसून येणार आणि मुख्य म्हणजे शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार याबदल सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtube.com/watch?v=t8x4YrfXXBM&si=Eb0tDNrVGkv3ODy9👉 शुभाशुभ दिवस - सकाळी ०९:४५ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे