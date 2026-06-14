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Panchang : आजचे पंचांग 14 जून 2026! दर्श अमावास्या, शुभ मुहूर्त आणि दिवसाचे संपूर्ण ज्योतिष मार्गदर्शन

Panchang : 14 जून 2026 च्या आजच्या पंचांगात दर्श अमावास्या, राहुकाल, शुभ-अशुभ वेळा, चंद्रबळ, नक्षत्र, योग, करण, उपासना, दान आणि धार्मिक मार्गदर्शनाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०१

☀️ सूर्यास्त – १९:०७

🌞 चंद्रोदय – २९:४८

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४९ ते ०६:०१

⭐ सायं संध्या – १९:०७ ते २०:१९

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२९

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०७ ते २१:१७

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १७:२८ ते १९:०७

⭐ यमघंट काळ – १२:३४ ते १४:१२

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