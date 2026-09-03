आजचे पंचांग ३ सप्टेंबर २०२६! लाभ-अमृत मुहूर्त कधी? जाणून घ्या सर्व वेळा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२३☀️ सूर्यास्त – १८:४३🌞 चंद्रोदय – २३:०८⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३⭐ सायं संध्या – १८:४३ ते १९:५५⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१५⭐ प्रदोषकाळ – १८:४३ ते २१:०३⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५६⭐ राहु काळ – १४:०५ ते १५:३८⭐ यमघंट काळ – ०६:२३ ते ०७:५५.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३३ ते १४:०५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:०५ ते १५:३८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३६ ते १५:२५⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:५५ ते ०८:५१ | १०:२९ ते १२:०८ | १२:५७ ते १४:०५ | १५:३८ ते १८:४३ | २०:१६ ते २२:३६⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०८:५१ ते १०:२९ | १२:०८ ते १२:५७ | १८:४३ ते २०:१६ | २२:३६ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २३:१२ ते ३०:०५ | ओहोटी: ३०:०५ ते ०४-०९-२०२६ १३:०० | भरती: ०४-०९-२०२६ १३:०० ते ०४-०९-२०२६ १८:३५ | ओहोटी: —🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २५:३३ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २५:३३ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – सप्तमी (२५:३३ नं.) अष्टमीवार – गुरुवारनक्षत्र – कृत्तिका (२३:३९ नं.) रोहिणीयोग – व्याघात (१७:४८ नं.) हर्षणकरण – भद्रा (१४:३९ नं.) बवचंद्र रास – मेष (०६:४६ नं. वृषभ)सूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा १४.३९ प., बुधबृहस्पतीपूजन, यमघंट २३.३९ प.नं. उत्पात, रवियोग २३.३९ प.🛑विशेष -👉काळ मोजण्याविषयी प्राचीन काळापासून भारतात संशोधन झाले आहे. केवळ महिने आणि वर्षांचेच नव्हे तर युगांची गणती करण्याइतके व्यापक; तर निमिष, पळे इतक्या सूक्ष्म पातळीवर वेळेचा विचार भारतातील ऋषीमुनींनी करून ठेवलेला आढळतो. ही सनातन हिंदू कालगणना नक्की कशी काम करते? त्यामागची गणिते कोणती? याविषयी सविस्तर माहिती सांगणारा हा व्हिडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत. धर्मकर्म, यज्ञ, व्रत, श्राद्ध, संस्कार आणि सामाजिक जीवनात मुहूर्त पाहण्यापासून विविध कारणांनी कालगणना आपल्या आयुष्यात सुरु असते. जाणून घेऊ या विशेष माहिती पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून.https://youtube.com/watch?v=2B-xIVU4nd0&si=HvYxddbBDB3t-bsT👉 शुभाशुभ दिवस - १४:३९ नं. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – घोरकष्टोद्धरण श्री दत्त स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , कर्क , सिंह , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना ०६:४६ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.