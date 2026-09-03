संस्कृती

आजचे पंचांग ३ सप्टेंबर २०२६! लाभ-अमृत मुहूर्त कधी? जाणून घ्या सर्व वेळा

Panchang : सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांगानुसार ३ सप्टेंबर २०२६ गुरुवारचे पंचांग जाणून घ्या. तिथी, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाळ, यमघंट, लाभ-अमृत व विजय मुहूर्ताची संपूर्ण माहिती वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२३

☀️ सूर्यास्त – १८:४३

🌞 चंद्रोदय – २३:०८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:११ ते ०६:२३

⭐ सायं संध्या – १८:४३ ते १९:५५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१५

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४३ ते २१:०३

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १४:०५ ते १५:३८

⭐ यमघंट काळ – ०६:२३ ते ०७:५५

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