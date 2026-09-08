संस्कृती

आजचे पंचांग ८ सप्टेंबर २०२६! भौमप्रदोष, मंगळागौरी पूजन आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Panchang : ८ सप्टेंबर २०२६ मंगळवारचे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे दैनिक पंचांग जाणून घ्या. तिथी, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, भौमप्रदोष आणि आजचा दिनविशेष वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२४

☀️ सूर्यास्त – १८:४०

🌞 चंद्रोदय – २८:२४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१२ ते ०६:२४

⭐ सायं संध्या – १८:४० ते १९:५२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १६:१२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४० ते २१:००

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १५:३६ ते १७:०८

⭐ यमघंट काळ – ०९:२८ ते ११:००

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