आजचे पंचांग ८ सप्टेंबर २०२६! भौमप्रदोष, मंगळागौरी पूजन आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२४☀️ सूर्यास्त – १८:४०🌞 चंद्रोदय – २८:२४⭐ प्रात: संध्या – ०५:१२ ते ०६:२४⭐ सायं संध्या – १८:४० ते १९:५२⭐ अपराण्हकाळ – १३:४५ ते १६:१२⭐ प्रदोषकाळ – १८:४० ते २१:००⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५५⭐ राहु काळ – १५:३६ ते १७:०८⭐ यमघंट काळ – ०९:२८ ते ११:००.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:०० ते १२:३२ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३२ ते १४:०४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३४ ते १५:२३⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:५१ ते ०९:२८ | ११:०० ते ११:१८ | १३:४५ ते १४:३४ | १७:०८ ते २१:०० | २१:४७ ते २२:३४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२४ ते ०८:५१ | ११:१८ ते १३:४५ | १४:३४ ते १६:१२ | २१:०० ते २१:४७ | २२:३४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०३:२४ ते १०:०९ | ओहोटी: १०:०९ ते १६:४९ | भरती: १६:४९ ते २२:३६ | ओहोटी: २२:३६ ते २८:२७🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – १३:५१ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वादशी (१३:५१ नं.) त्रयोदशीवार – मंगळवारनक्षत्र – पुष्य (१५:५१ नं.) आश्लेषायोग – परिघ (२४:०० नं.) शिवकरण – तैतिल (१३:५१ नं.) गरजचंद्र रास – कर्कसूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भौमप्रदोष(कर्जमुक्तीसाठी), मंगळागौरी पूजन, भौमव्रत, रोहिणीद्वादशीव्रत, वत्सद्वादशी, श्रीनारायण महाराज पुण्यतिथि (केडगांव), स्वामी स्वरुपानंद पुण्यतिथि (पावस), त्रयोदशी श्राद्ध, सर्वार्थसिद्धियोग १५.५१ नं.🛑विशेष -👉काळ मोजण्याविषयी प्राचीन काळापासून भारतात संशोधन झाले आहे. केवळ महिने आणि वर्षांचेच नव्हे तर युगांची गणती करण्याइतके व्यापक; तर निमिष, पळे इतक्या सूक्ष्म पातळीवर वेळेचा विचार भारतातील ऋषीमुनींनी करून ठेवलेला आढळतो. ही सनातन हिंदू कालगणना नक्की कशी काम करते? त्यामागची गणिते कोणती? याविषयी सविस्तर माहिती सांगणारा हा व्हिडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत. धर्मकर्म, यज्ञ, व्रत, श्राद्ध, संस्कार आणि सामाजिक जीवनात मुहूर्त पाहण्यापासून विविध कारणांनी कालगणना आपल्या आयुष्यात सुरु असते. जाणून घेऊ या विशेष माहिती पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे यांच्याकडून.https://youtube.com/watch?v=2B-xIVU4nd0&si=HvYxddbBDB3t-bsT👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - त्रयोदशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , कर्क , कन्या , तुळ , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे