Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या 'या' दिवसाचे विशेष महत्त्व

Paush Amavasya in 2025: पौष महिन्यात येणारी अमावस्या, म्हणजेच १९ डिसेंबर २०२५, धार्मिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची मानली जाते. या दिवशी पूर्वजांच्या स्मरणार्थ केलेली पूजा, दान आणि नैवेद्य अत्यंत फलदायी मानले जातात. .गरुड पुराणानुसार, अमावस्येला पूर्वजांना अर्पण केल्याने त्यांना शांती मिळते आणि त्यांच्या आशीर्वादाने कुटुंबात आनंद, शांती आणि समृद्धी येते. हा दिवस विशेष मानला जातो कारण पौष महिन्याला 'लघु पितृ पक्ष' असेही म्हणतात. पुराणांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे, अमावस्येला पूर्वजांना केलेले दान आणि नैवेद्य अनेक जन्मांसाठी पुण्यपूर्ण फळे देतात..पौष कृष्ण अमावस्या २०२५ कधी आहे?अमावस्या सुरु होण्याची वेळ- १९ डिसेंबरला पहाटे ४ वाजून ५९ मिनिटअमावस्या समाप्तीची वेळ- सकाळी ५ ते ६. ५ मिनिटपर्यंतपितरांच्या पूजा कालावधी- दुपारी १२ ते ३.सूर्यपूजेचे महत्वस्कंद पुराणात म्हटले आहे की अमावस्येच्या दिवशी सूर्यदेवाची पूजा केल्याने अक्षय पुण्य मिळते. ज्योतिषी मानतात की सूर्यपूजा आरोग्य समस्या, मानसिक ताण आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यास मदत करते.या दिवशी सूर्यदेवाचे स्मरण करून दिवसाची सुरुवात केल्याने कार्य सिद्धी आणि सकारात्मकता वाढते..या दिवशी काय करावे?सकाळी, एखाद्याने पवित्र नदीत स्नान करावे आणि नंतर नदीच्या पात्रात दान करावे.'ॐ सूर्याय नमः' मंत्राचा जप करताना तांब्याच्या भांड्यात सूर्याला पाणी अर्पण करा.पूर्वजांच्या स्मरणार्थ अर्पण करणे आणि दान करणे खूप शुभ मानले जाते.गरजूंना अन्न देणे, उबदार कपडे दान करणे आणि विशेषतः हिवाळ्यात ब्लँकेट वाटणे हे खूप फायदेशीर आहे.गायींना मदत करणे आणि गायींना चारा पुरवणे हे महत्त्वाचे धार्मिक कार्य मानले जाते.घरात, छताखाली किंवा मोकळ्या हवेत पक्ष्यांना अन्न आणि पाणी देऊन त्यांची सेवा करा.