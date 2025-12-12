संस्कृती

Paush Amavasya 2025: पौष अमावस्या कधी आहे? जाणून घ्या 'या' दिवसाचे विशेष महत्त्व

Significance of Paush Amavasya in Hindu Culture: पौष अमावस्या हिंदू धर्मात पितृपूजेसाठी विशेष शुभ मानली जाते. या दिवशी केलेले स्नान, तर्पण आणिदान घरात सुख- समृद्धी आणते आणि पितरांना शांती देते
Paush Amavasya in 2025: पौष महिन्यात येणारी अमावस्या, म्हणजेच १९ डिसेंबर २०२५, धार्मिक दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाची मानली जाते. या दिवशी पूर्वजांच्या स्मरणार्थ केलेली पूजा, दान आणि नैवेद्य अत्यंत फलदायी मानले जातात.

