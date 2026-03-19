'या' तारखेवर जन्मलेल्या लोकांचा एकमेकांशी असतो 36 चा आकडा ! भेटल्यावर भांडण होणारच

Marathi Numerology Update : अंकशास्त्र हा ज्योतिषशास्त्राप्रमाणेच महत्त्वाचं शास्त्र आहे. या शास्त्राच्या वापराने भविष्य जाणून घेता येतच याबरोबर व्यक्तीचा स्वभावही जाणून घेता येतो. दोन मुलांकाचे लोक एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. कोणते आहेत हे मुलांक जाणून घेऊया. .अंकज्योतिष शास्त्रानुसार, मुलांक 1 आणि मुलांक 8 हे एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. ज्यांचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 1,10,19 आणि 28 तारखेला झालेला असतो त्यांचा मुलांक 1 आहे. ज्यांचा मुलांक कोणत्याही महिन्याच्या 8,17 आणि 26 तारखेला झालेला आहे त्यांचा मुलांक 8 आहे. मुलांक 1 चा स्वामी सूर्य आहे आणि मुलांक 8 चं स्वामी शनि आहे. शास्त्रानुसार, हे दोघंही एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत. .मुलांक 1 च्या लोकांचा स्वभाव मुलांक 1 च्या लोकांमध्ये आत्मविश्वास असतो. तसंच हे लोक काहीसे गर्विष्ठ असतात. यांना कोणसमोरच मान झुकवायला आवडत नाही. हे कुणाचं ऐकून घेत नाही. .मुलांक 8 च्या लोकांचा स्वभाव मुलांक 8 च्या लोकांचा स्वामी शनि आहे. हे लोक खूप मेहनती असतात. या लोकांना त्यांच्या मनाप्रमाणे वागायला आवडतं. या मुलांकाच्या व्यक्तींना कुणाच्याही दबावाखाली काम करायला आवडत नाही तसंच कुणाचं ऐकूनही घेत नाहीत. ते त्यांच्या इच्छेनुसार काम करायला आवडतं. .का असतं शत्रुत्व ?सूर्य आणि शनि यांचं पिता पुत्राचं नातं असलं तरीही ते एकमेकांचे शत्रू आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम त्यांच्या मुलांकांवरही असतं. त्यामुळे यांच्यामध्ये सतत वाद होतात. यांच्या आवडीनिवडी विरुद्ध असतात. त्यामुळे त्यांची मैत्रीही होत नाहीत उलट भांडणच होतं. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.