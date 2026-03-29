Numerology : 'या' 4 मुलांकाचे लोक असतात खरे मित्र; कधीच कुणाला देत नाहीत धोका, आयुष्यभर जपतात माणसं

Friendship Predictions : अंकशास्त्रानुसार (Numerology) व्यक्तीचा स्वभाव आणि त्याचे नातेसंबंधांतील वर्तन हे त्याच्या मुलांकावरअवलंबून असते. ज्याप्रमाणे राशीभविष्यात काही राशी विश्वासू मानल्या जातात, तसेच अंकशास्त्रात असे ४ विशेष मुलांक आहेत, ज्यांच्याशी जोडलेली माणसे नशीबवान ठरतात. हे लोक मैत्रीत प्रामाणिकपणाचा आदर्श मानले जातात; ते केवळ रक्ताच्या नात्यांनाच नाही, तर मानलेल्या नात्यांनाही तितक्याच निष्ठेने जपतात. संकटाच्या काळात सावलीसारखे उभे राहणारे आणि कधीही दगाफटका न करणारे हे खरे मित्र नेमके कोणते, त्यांची वैशिष्ट्ये काय आणि ते आयुष्यभर आपली माणसे कशी टिकवून ठेवतात याचा रंजक माहिती जाणून घेऊया..मुलांक २ (Moolank 2)ज्या व्यक्तींचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या २, ११, २० किंवा २९ तारखेला झाला आहे, त्यांचा मुलांक '२' असतो. या मुलांकाचा स्वामी चंद्र असल्याने हे लोक स्वभावाने अत्यंत शांत, संयमी आणि भावनिक असतात. मैत्रीच्या बाबतीत हे लोक समोरच्या व्यक्तीच्या भावनांना शब्दांशिवाय ओळखतात. मुलांक २ चे लोक कधीही कोणाचा विश्वासघात करत नाहीत, कारण त्यांना स्वतःला दुखावले जाण्याची भीती असते. ते नात्यात कमालीचा त्याग करायला तयार असतात. जर तुमचा मित्र मुलांक २ चा असेल तर समजून जा की तुमच्या आयुष्यात एक असा आधार आहे जो कधीही तुमची साथ सोडणार नाही..मुलांक ६ (Moolank 6)कोणत्याही महिन्याच्या ६, १५ किंवा २४ तारखेला जन्मलेल्या लोकांचा मुलांक '६' असतो, ज्याचा स्वामी शुक्र आहे. हे लोक केवळ सौंदर्याचेच प्रेमी नसतात, तर ते नात्यांमधील सुसंवाद जपण्यात माहीर असतात. मुलांक ६ च्या लोकांसाठी त्यांचे मित्र आणि कुटुंब हेच त्यांचे विश्व असते. हे लोक अतिशय जबाबदार असतात; एकदा कोणाचा हात धरला की ते शेवटपर्यंत निभावतात. संकटात रडण्यापेक्षा मार्ग काढण्यावर यांचा भर असतो आणि आपल्या मित्राला कधीही एकटे पडू देत नाहीत. यांची मैत्री ही सोन्यासारखी शुद्ध आणि टिकाऊ असते..मुलांक ७ (Moolank 7)महिन्याच्या ७, १६ किंवा २५ तारखेला जन्म घेणाऱ्या व्यक्तींचा मुलांक '७' असतो. या मुलांकावर केतूचा प्रभाव असल्याने हे लोक थोडे अंतर्मुख पण प्रचंड प्रामाणिक असतात. हे लोक सहजासहजी कोणाशी मैत्री करत नाहीत, पण एकदा का त्यांनी कोणाला आपला मानलं की ते त्यांच्यासाठी काहीही करायला तयार होतात. मुलांक ७ चे लोक वरकरणी गंभीर वाटत असले तरी आतून ते अतिशय मवाळ असतात. ते कधीही स्वार्थासाठी कोणाशी नाते जोडत नाहीत. फसवणूक किंवा धोका देणं त्यांच्या रक्तातच नसते. ते आयुष्यभर अत्यंत पारदर्शक आणि निस्वार्थी मैत्री निभावतात..मुलांक ९ (Moolank 9)कोणत्याही महिन्याच्या ९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्यांचा मुलांक '९' असतो, ज्याचा स्वामी मंगळ आहे. हे लोक स्वभावाने थोडे रागीट किंवा स्पष्टवक्ते असू शकतात, पण मनातून ते अत्यंत कोमल असतात. मैत्रीसाठी वाट्टेल तेही वृत्ती या मुलांकाच्या लोकांमध्ये प्रकर्षाने दिसते. मुलांक ९ चा व्यक्ती आपल्या मित्रावर आलेल्या संकटाला स्वतःचे संकट मानतो. ते कधीही पाठीमागून वार करत नाहीत; जे काही असेल ते तोंडावर बोलतात. यांच्या आयुष्यात माणुसकीला सर्वोच्च स्थान असते म्हणूनच ही माणसे आपल्या जुन्या मित्रांना आणि नात्यांना कधीही विसरत नाहीत.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.