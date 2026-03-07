या मूलांकाच्या लोकांपासून सावध राहा ! अंतर्ज्ञानी असतात हे लोक; भविष्यातील घटना आधीच समजतात

Numerology In Marathi : अंकशास्त्र ही सुद्धा ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे भविष्य जाणून घेण्याचं माध्यम आहे. या शास्त्रातून व्यक्तीचा स्वभाव, गुण वैशिष्ट्य जाणून घेता येतात. तुमच्या जन्मतारखेनुसार तुमचा मूलांक ठरतो. म्हणजेच जर तुमचा जन्म कोणत्याही महिन्याच्या 1,10,19 आणि 28 तारखेला झालाय तर तुमचा मूलांक 1 आहे. .आज आपण अशा मूलांकाविषयी जाणून घेऊया ज्यांच्याकडे जन्मतःच भविष्य जाणून घेण्याची क्षमता असते. या लोकांचे अंदाज बऱ्याचदा खरे ठरतात. कोणता आहे हा मूलांक जाणून घेऊया. .मूलांक 7 अंकशास्त्रानुसार, ज्या व्यक्तींचा मूलांक कोणत्याही महिन्याच्या 7,16 आणि 25 तारखेला झाला आहे त्यांचा मूलांक 7 आहे. या मूलांकाचा स्वामी केतू आहे. केतू छाया ग्रह असल्यामुळे या व्यक्तींकडे अंतर्ज्ञानाची शक्ती असते. भविष्याचा अंदाज ते सहज घेऊ शकतात. .अभ्यासात हुशार या व्यक्ती अभ्यासात अत्यंत हुशार असतात. लेखन, संशोधन, अध्यात्म हे त्यांचे आवडीचे विषय आहेत. हे लोक फार अभ्यासू असतात. गूढ विषयांचं ज्ञान मिळवण्याची त्यांची क्षमता असते. हे लोक अनेकदा प्रॅक्टिकल विचार करतात..उत्तम सल्लागार या व्यक्ती उत्तम सल्लागार आहेत. यांची इंट्युशन पॉवर खूप चांगली असते. त्यामुळे यांचे अंदाज बऱ्याचदा खरे ठरतात. 90% वेळा त्यांनी दिलेले सल्ले योग्य असतात. .उत्तम भविष्यवेत्तेया मूलांकावर जन्मलेले लोक उत्तम भविष्यवेत्ते असतात. अंतर्ज्ञान चांगलं असल्यामुळे बऱ्याचदा त्यांना भविष्यातील घडणाऱ्या घटना स्वप्नातही दिसतात. तर अनेकदा यांनी बोललेल्या घटना सत्यही होतात. .स्वभावाने शांत आणि गंभीर या मूलांकावर जन्मलेले लोक स्वभावाने गंभीर आणि शांत असतात. त्यांना अंतर्मुख राहणे आवडते. त्यांचा हा कमी बोलणारा स्वभाव इतरांपेक्षाक वेगळा ठरतो. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..फक्त 8 दिवसांमध्ये पालटणार 3 राशींच्या रखडत्या नशिबाचा खेळ ! शुक्रादित्य राजयोगामुळे पडणार पैशांचा पाऊस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.