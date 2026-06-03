'या' आद्याक्षराने नाव सुरु होणारे लोक असतात स्वतःच्या मर्जीचे मालक ! अत्यंत हुशार आणि श्रीमंत होणारे लोक

Marathi Rashi Bhavishya : अंक ज्योतिषानुसार व्यक्तीच्या नावाचंही विशेष महत्त्व आहे. नावाच्या पहिल्या अक्षरावरूनच त्याचा स्वभाव, करिअर आणि रोमँटिक आयुष्यावर भाष्य करता येतं. अंक ज्योतिषानुसार काही आद्याक्षरावरून ठेवलेली नाव अत्यंत प्रभावशाली असतात. आज जाणून घेऊया अशा आद्याक्षराविषयी जे अत्यंत हुशार असतात आणि पुढे श्रीमंत होतात. .हे लोक आहे ज्यांचं नाव R किंवा र अक्षराने सुरु होतं. हे लोक स्वभावाने कसे असतात आणि त्यांचं भविष्य कसं असतं जाणून घेऊया. .R नावाच्या लोकांचा स्वभाव कसा असतो ?अंकशास्त्राच्या तज्ज्ञांच्या मते ज्यांचं नाव र अक्षराने सुरु होतं ते अतिशय दयाळू स्वभावाचे असतात. ते कायम हसतमुख असतात आणि स्वच्छ मनाचे असतात. हे लोक इतरांची मदत करतात. त्यांच्या हक्कांसाठी लढतात.या लोकांना कोणत्याही प्रकारचा दिखावा आवडत नाही. ते त्यांचा स्वभाव लपवत नाहीत. वरून हे लोक खूप शांत दिसतात पण यांच्या मनात सतत काही ना काही सुरु असतं. ते सतत काही ना काही योजना बनवत असतात. या लोकांना अन्याय सहन करणं आवडत नाही. या लोकांना इतर लोक त्यांच्याविषयी काय बोलतात याचा कायम अंदाज असतो. यांना कुणी वेडं बनवू शकत नाही..करिअर :र नावाचे लोक कायम अशा क्षेत्रात काम करणं पसंत करतात जे इतरांपेक्षा वेगळं असेल. हे स्वतःचा मार्ग स्वतः निवडतात आणि मेहनतीने पुढे जातात. हे लोक अत्यंत हुशार असल्यामुळे कायम काही ना काही नवीन गोष्ट शिकत हातात. यांच्या नेतृत्वक्षमता उत्तम असते. हे त्यांच्या मेहनतीमुळे करिअरमध्ये यश मिळवतात. त्यांना कधीच पैसे कमी पडत नाहीत. .रोमँटिक आयुष्य : हे लोक ज्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडतात तिच्यासोबत त्यांचे सगळे सिक्रेट शेअर करतात. ते स्वतःच्या स्वभावातील कोणतीही गोष्ट लपवून ठेवत नाही. हे ज्या व्यक्तीवर प्रेम करतात त्यांच्याशी पूर्णपणे एकनिष्ठ राहतात. प्रत्येकवेळी त्यांची साथ देतात आणि कधीच त्यांना अंतर देत नाहीत. यांच्या आयुष्यात समजूतदारपणा आणि स्थिरता उशिरा येते. 28 ते 30 वयानंतर यांचं रोमँटिक आयुष्य आणि वैवाहिक जीवन उत्तम सुरु होतं..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..आतापर्यंत खूप सोसलं आणि भोगलं ! फक्त येत्या 48 तासांत दोन राशींचा सगळा त्रास होणार दूर; सुवर्णकाळाची सुरुवात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.