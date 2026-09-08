Pithori Amavasya 2026: १० की ११ सप्टेंबर? पिठोरी अमावस्या नक्की कधी? जाणून घ्या तिथी, पूजेची पद्धत अन् महत्त्व!

Pithori Amavasya 2026 Date and Shubh Muhurat: हिंदू पंचांगानुसार श्रावण महिन्याची सांगता अमावस्येने होते, ज्याला महाराष्ट्रात 'पिठोरी अमावस्या' (Pithori Amavasya) म्हणून ओळखले जाते. काही ठिकाणी याला कुशाग्रहणी अमावस्या असेही म्हणतात. या दिवशी आई आपल्या मुलांच्या उत्तम आरोग्यासाठी, दीर्घायुष्यासाठी आणि सुख-समृद्धीसाठी दिवसभर उपवास करून पिठोरी देवीची विशेष पूजा करतात. यंदा १० सप्टेंबर रोजी ही अमावस्या साजरी केली जाणार आहे..पिठोरी अमावस्या २०२६: तिथी अन् वेळअमावस्या तिथीची सुरुवात: १० सप्टेंबर (बुधवार) - सकाळी १०:३३ वाजेपासून.अमावस्या तिथीची समाप्ती: ११ सप्टेंबर (शुक्रवार) - सकाळी ०८:५६ वाजेपर्यंत.व्रत अन् पूजेचा दिवस: उदयतिथीनुसार पिठोरी अमावस्येचे व्रत आणि पूजन गुरुवार, १० सप्टेंबर २०२६ रोजी केले जाईल..Vastu Tips: घरात हंस किंवा बदकाची जोडी ठेवावी की नाही? वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य दिशा, फायदे आणि नियम.६४ योगिनी अन् सप्तमातृकांच्या पूजेचे धार्मिक महत्त्वआई अन् मुलांच्या रक्षणाचे प्रतीक: ६४ योगिनी म्हणजे देवीच्या शक्तीची विविध रूपे. स्त्रीशक्तीची ही ६४ रूपे एकत्र येऊन आई आणि तिच्या संततीचे रक्षण करतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.पिठाच्या प्रतिमांचे रहस्य: या दिवशी कणकेपासून (गव्हाच्या पिठापासून) देवीच्या प्रतीकात्मक मूर्ती किंवा ६४ छोटे गोळे तयार करून त्यांची पूजा केली जाते. पिठापासून प्रतिमा बनवण्याच्या या परंपरेमुळेच या तिथीला 'पिठोरी' हे नाव पडले आहे.सप्तमातृका पूजन: या पूजेमध्ये ६४ योगिनींसोबतचब्राह्मीमाहेश्वरीकौमारीवैष्णवीवाराहीइंद्राणीचामुंडाया ७ मुख्य मातृकांचे (सप्तमातृका) स्मरण करून पूजन केले जाते..घरातील पूजेसाठी आवश्यक साहित्यगव्हाचे पीठ (कणीक) आणि पाट किंवा चौरंग.पिठोरी देवीची प्रतिमा अथवा ६४ छोटे पिठाचे गोळे.हळद-कुंकू, अक्षता, फुले, दूर्वा, धूप-अगरबत्ती आणि तुपाचा दिवा.नैवेद्यासाठी दूध, खीर, पुरणपोळी किंवा पिठाचे विविध गोड पदार्थ अन् फळे..पूजेची सोपी पद्धतपूर्वतयारी: सकाळी लवकर उठून स्नान करावे अन् पूजेची जागा स्वच्छ करून चौरंगावर वस्त्र अंथरावे.देवीची स्थापना: चौरंगाच्या मध्यभागी पिठोरी देवीची प्रतिमा ठेवून समोर ६४ छोटे पिठाचे गोळे मांडावेत.पूजन अन् नैवेद्य: प्रत्येक गोळ्यावर हळद-कुंकू, अक्षता आणि फुले वाहावीत. तुपाचा दिवा लावून सप्तमातृकांचे स्मरण करावे आणि देवीला पुरणपोळी, खीर किंवा गोड पदार्थांचा नैवेद्य दाखवावा.संकल्प अन् प्रार्थना: "हे पिठोरी माता, माझ्या मुलांचे आरोग्य उत्तम ठेव, त्यांना दीर्घायुष्य, बुद्धी आणि यश दे" अशी मनोभावे प्रार्थना करून शेवटी आरती करावी आणि पिठोरी व्रताची कथा ऐकावी..Numerology Insights: पहिल्याच भेटीत जिंकतात सर्वांचे मन! 'या' ३ मूलांकांचे लोक मानले जातात खरे 'सोशल बटरफ्लाय'! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.