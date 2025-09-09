संस्कृती

Pitru Paksha 2025: शॉपिंगसाठी ‘या’ तारखा शुभ, दोष न लागता पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतील

Pitru Paksha 2025 auspicious dates for shopping Shraddh items: पितृपक्षाच्या दिवसांमध्ये खरेदी करण्यास शुभ मानले जाते नाही. पण तुम्हाला माहिती आहे का काही खास तारखांना खरेदी करू शकता. असं मानलं जातं की यामुळे पूर्वजांना आशीर्वाद मिळतो आणि घरात समृद्धी येते. जर तुमच्या कुटूंबात पितृपक्षाच्या काळात खरेदी न करण्याची परंपरा असेल तर तुम्ही या शुभ तारखांना खरेदी करू शकता. यामुळे कोणताही दोष लागणार नाही.
पितृपक्ष ७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे.

या काळात पूर्वजांचे स्मरण आणि पूजा केली जाते.

काही खास दिवशी खरेदी करणे शुभ मानले जाते, ज्यामुळे पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात. त्यामुळे पितृपक्षात खरेदी करणे नुकसानकारक नाही, परंतु कुटुंबातील मान्यतेनुसार शुभ तिथींना खरेदी करावी.

Avoid Pitru Dosha while shopping during Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष 7 सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. ज्याचे हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. हा संपूर्ण काळ पूर्वजांचे स्मरण, पूजा, पिंडदान इत्यादींसाठी असतो. तसेच पितृपक्षाबद्दल असेही मानलं जातं की या काळात खरेदी करणे टाळावे. या काळात काही खास दिवशी खरेदी करणे खूप शुभ मानलं जातं आणि त्यामुळे पूर्वजांकडून आशीर्वाद देखील मिळतात. जेव्हा आपण आनंदी असतो तेव्हा आपले पूर्वज देखील आपल्याला पाहून आनंदी असतात. अशावेळी पितृपक्षात खरेदी करण्यात काहीही नुकसान नाही. त्यामुळे पूर्वजांकडून आशीर्वाद मिळतो. परंतु जर तुमची कुटुंबात पितृपक्षात खरेदी न करण्याची जुनी मान्यता असेल तर तुम्ही या काळात काही शुभ तारखांना खरेदी करू शकता.

Pitru Paksha

