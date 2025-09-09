Pitru Paksha 2025: शॉपिंगसाठी ‘या’ तारखा शुभ, दोष न लागता पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतील

पितृपक्ष ७ सप्टेंबरपासून सुरू होणार आहे. या काळात पूर्वजांचे स्मरण आणि पूजा केली जाते. काही खास दिवशी खरेदी करणे शुभ मानले जाते, ज्यामुळे पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात. त्यामुळे पितृपक्षात खरेदी करणे नुकसानकारक नाही, परंतु कुटुंबातील मान्यतेनुसार शुभ तिथींना खरेदी करावी..Avoid Pitru Dosha while shopping during Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष 7 सप्टेंबरपासून सुरू झाला आहे. ज्याचे हिंदू धर्मात विशेष महत्त्व आहे. हा संपूर्ण काळ पूर्वजांचे स्मरण, पूजा, पिंडदान इत्यादींसाठी असतो. तसेच पितृपक्षाबद्दल असेही मानलं जातं की या काळात खरेदी करणे टाळावे. या काळात काही खास दिवशी खरेदी करणे खूप शुभ मानलं जातं आणि त्यामुळे पूर्वजांकडून आशीर्वाद देखील मिळतात. जेव्हा आपण आनंदी असतो तेव्हा आपले पूर्वज देखील आपल्याला पाहून आनंदी असतात. अशावेळी पितृपक्षात खरेदी करण्यात काहीही नुकसान नाही. त्यामुळे पूर्वजांकडून आशीर्वाद मिळतो. परंतु जर तुमची कुटुंबात पितृपक्षात खरेदी न करण्याची जुनी मान्यता असेल तर तुम्ही या काळात काही शुभ तारखांना खरेदी करू शकता. .सर्वार्थ सिद्धी योगावर करा खरेदीजर तुम्हाला नवीन वाहन, दागिने, कपडे इत्यादी खरेदी करायचे असतील तर तुम्ही पितृपक्षात ९, ११, १३, १५, १८ आणि २१ सप्टेंबर हे दिवस निवडू शकता. या दोन्ही दिवशी सर्वार्थ सिद्धी योगाचे शुभ संयोजन तयार होईल. अशावेळी जर तुम्ही आनंदाने कोणतीही वस्तू खरेदी केली तर तुमचा आनंद पाहून पूर्वज देखील आनंदी होतील. ज्योतिषशास्त्रात सर्वार्थ सिद्धी योग हा एक अतिशय शुभ मानला जातो. .Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष सुरू होताच, चुकूनही करू नका 'हे' 6 काम, पितृदोषापासून राहाल दूर.अमृत सिद्धी योगहा एक अतिशय शुभ आणि प्रभावी योग आहे. अशावेळी या दिवशी कोणतेही शुभ कार्य केल्याने व्यक्तीला अनेक पटीने फळ मिळू शकते. अमृत सिद्धी योगाचे शुभ संयोजन 13, 15 आणि 18 सप्टेंबर रोजी तयार होईल. अशावेळी तुम्ही या तारखांना देखील खरेदी करू शकता. यावेळी वस्तूंच्या किमती कमी झाल्यामुळे खरेदी तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. या तारखांना तुम्ही घरी पूजा-पाठ देखील आयोजित करू शकता..रवि योगपितृ पक्षात तुम्ही 12 आणि 13 सप्टेंबर रोजी नवीन वाहने, घरगुती वस्तू, कपडे, दागिने इत्यादी खरेदी करू शकता. या दोन तारखांना रवि योगाचे शुभ संयोजन तयार होत आहे. अशावेळी या दिवशी नवीन वस्तू खरेदी केल्याने व्यक्तीला खूप शुभ परिणाम मिळू शकतात. याशिवाय, 13 सप्टेंबर रोजी त्रिपुष्कर योगाचे प्रभावी संयोजन देखील तयार होत आहे. अशावेळी या विशेष तारखेला शुभ कार्य केल्याने तुम्हाला तिप्पट फळ मिळू शकते आणि पूर्वजांचे आशीर्वाद देखील मिळू शकतात. त्याच वेळी, 17 सप्टेंबर रोजी इंदिरा एकादशी येत आहे आणि 19 तारखेला मासिक शिवरात्रीसह प्रदोष व्रत देखील येत आहे. अशावेळी या तारखांना खरेदी करणे खूप शुभ ठरणार आहे..पितृ पक्ष २०२५ मध्ये शॉपिंगसाठी कोणत्या तारखा शुभ आहेत?उत्तर: पितृ पक्ष ७ ते २१ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत असतो, ज्यात सामान्य शॉपिंग टाळावी. मात्र, श्राद्ध-संबंधित वस्तूंसाठी ७, ८, १०, १२, १४ आणि १६ सप्टेंबर शुभ मानल्या जातात. यात चावल, तीळ, कुशा घास किंवा धूप-बत्त्या खरेदी करणे पूर्वजांना प्रसन्न करते आणि दोष लागत नाही..पितृ पक्षात शॉपिंग केल्याने दोष का लागतो? उत्तर: पितृ पक्षात पूर्वजांच्या आत्म्यांना सन्मान देण्याचा काळ असतो, त्यामुळे मंगल कार्ये (जसे सोने खरेदी, नवीन वस्तू) करणे अशुभ मानले जाते. ज्योतिषानुसार, यामुळे पितृ दोष वाढू शकतो. मात्र, श्राद्ध-साहित्यासाठी शॉपिंग केल्याने पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात आणि दोष टाळता येतो..श्राद्ध-संबंधित वस्तू खरेदी करण्यासाठी कोणता मुहूर्त चांगला?उत्तर: २०२५ मध्ये पितृ पक्षाच्या सुरुवातीला (७-८ सप्टेंबर) आणि मध्यभागी (१२-१४ सप्टेंबर) शुभ मुहूर्त आहेत. उदाहरणार्थ, १४ सप्टेंबरला (महालय चतुर्दशी) सकाळी ९ ते ११ वाजता चांगला वेळ. यावेळी कुशा, जपमाळ किंवा धार्मिक ग्रंथ खरेदी करा, ज्यामुळे पूर्वज खुश होतात..पितृ पक्षानंतर शॉपिंगसाठी शुभ तारखा कोणत्या?उत्तर: पितृ पक्ष २१ सप्टेंबरला संपतो, त्यानंतर २२, २३, २५ आणि २८ सप्टेंबर शुभ आहेत. विशेषतः २२ सप्टेंबरला (महालय अमावस्या नंतर) नवीन कपडे किंवा सोने खरेदी करण्यासाठी चांगला मुहूर्त. यामुळे पितृ दोष दूर होऊन पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळतात..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.