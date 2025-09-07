संस्कृती

Pitru Paksha 2025: आजपासून पितृपक्ष सुरू, नवपंचम राजयोगाचे दुर्मिळ संयोजन, 'या' 3 राशींसाठी सुरू होईल गोल्डन टाइम

नवपंचम राजयोगाचे शुभ संयोग, 'या' राशींसाठी सुवर्ण काळाची सुरुवात
पुजा बोनकिले
पितृपक्षमध्ये नवपंचम राजयोगामुळे सिंह, कुंभ आणि मीन राशींना विशेष लाभ होणार आहे. सिंह राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि नातेसंबंधात गोडवा मिळेल. कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अध्यात्मिक वाढ, आर्थिक लाभ आणि वैवाहिक जीवनात आनंद येईल. मीन राशीच्या लोकांना कुटुंबाचा पाठिंबा आणि व्यावसायिक यश मिळेल.

Navpancham Rajyoga 2025 zodiac benefits: आजपासून पितृपक्षाला सुरूवात झाली आहे. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, गुरु सध्या मिथुन राशीत आहे आणि लवकरच मंगळासोबत नवपंचम राजयोग करणार आहे. या शुभ योगामुळे तीन राशींना विशेष लाभ होण्याची शक्यता आहे.

