Pitru Paksha 2025: आजपासून पितृपक्ष सुरू, नवपंचम राजयोगाचे दुर्मिळ संयोजन, 'या' 3 राशींसाठी सुरू होईल गोल्डन टाइम

पितृपक्षमध्ये नवपंचम राजयोगामुळे सिंह, कुंभ आणि मीन राशींना विशेष लाभ होणार आहे. सिंह राशीच्या लोकांना करिअरमध्ये प्रगती, आर्थिक लाभ आणि नातेसंबंधात गोडवा मिळेल. कुंभ राशीच्या लोकांसाठी अध्यात्मिक वाढ, आर्थिक लाभ आणि वैवाहिक जीवनात आनंद येईल. मीन राशीच्या लोकांना कुटुंबाचा पाठिंबा आणि व्यावसायिक यश मिळेल..Navpancham Rajyoga 2025 zodiac benefits: आजपासून पितृपक्षाला सुरूवात झाली आहे. ज्योतिषशास्त्रीय गणनेनुसार, गुरु सध्या मिथुन राशीत आहे आणि लवकरच मंगळासोबत नवपंचम राजयोग करणार आहे. या शुभ योगामुळे तीन राशींना विशेष लाभ होण्याची शक्यता आहे..वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रहांचा अधिपती मंगळ 13 सप्टेंबर रोजी कन्या राशी सोडून तूळ राशीत प्रवेश करेल. त्याच वेळी, गुरू मिथुन राशीत असेल. अशा प्रकारे, मंगळ मिथुन राशीपासून 5 व्या घरात असेल आणि गुरू तूळ राशीपासून 9 व्या घरात असेल, ज्यामुळे नवपंचम राजयोग निर्माण होईल. .सिंहसिंह राशीच्या लोकांसाठी हे संयोजन अत्यंत अनुकूल असेल. या काळात, करिअरमध्ये प्रगतीच्या संधी उपलब्ध होतील. यासोबतच, नोकरी बदलण्याची किंवा पदोन्नतीची शक्यता असू शकते. व्यावसायिकांना मोठा नफा होईल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल आणि पैसे कमविण्याच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. नात्यात गोडवा वाढेल. .कुंभकुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा राजयोग आनंदाचे दरवाजे उघडेल. या काळात अध्यात्म आणि धर्माकडे कल वाढेल. नोकरीत चांगले परिणाम मिळतील आणि सहकाऱ्यांशी समन्वय चांगला राहील. गुंतवणूक, सट्टेबाजी किंवा व्यापारातून आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे स्रोत विकसित होतील. वैवाहिक जीवनात सुसंवाद आणि आनंद आणि शांती राहील. .Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात कोणत्या वस्तू खरेदी करू नये? वाचा एका क्लिकवर.मीनज्योतिषशास्त्राच्या गणनेनुसार, मीन राशीच्या लोकांना या योगाचा विशेष फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून पूर्ण पाठिंबा मिळेल. तुमच्या कारकिर्दीतील दीर्घकाळापासूनचा दबाव कमी होईल. या काळात व्यावसायिकांना मोठा नफा मिळेल. तुम्ही जीवनात संतुलन आणि शांती अनुभवू शकाल. प्रेमसंबंध आणि वैवाहिक जीवनातील समस्या दूर होतील, नात्यांमध्ये गोडवा वाढेल. .पितृपक्ष म्हणजे काय आणि २०२५ मध्ये ते कधी सुरू होईल?पितृपक्ष हा हिंदू धर्मातील १६ दिवसांचा कालावधी आहे ज्यामध्ये श्राद्ध आणि तर्पण करून पितरांचा सन्मान केला जातो; २०२५ मध्ये तो ७ सप्टेंबरपासून २१ सप्टेंबरपर्यंत असेल. .पितृपक्ष हा हिंदू धर्मातील १६ दिवसांचा कालावधी आहे ज्यामध्ये श्राद्ध आणि तर्पण करून पितरांचा सन्मान केला जातो; २०२५ मध्ये तो ७ सप्टेंबरपासून २१ सप्टेंबरपर्यंत असेल.नवपंचम राजयोग म्हणजे काय आणि तो पितृपक्ष २०२५ मध्ये का महत्त्वाचा आहे?नवपंचम राजयोग हा सूर्य आणि मंगळ यांच्या १३ सप्टेंबर २०२५ रोजी १२० अंशांच्या दुर्मिळ संयोगामुळे तयार होणारा योग आहे, जो समृद्धी आणि यश देणारा आहे. .२०२५ मध्ये नवपंचम राजयोगामुळे कोणत्या राशींना फायदा होईल? सिंह, कुंभ आणि मीन या तीन राशींना नवपंचम राजयोगामुळे आर्थिक स्थिरता, अडकलेले पैसे मिळणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये वाढीचा "सुवर्ण काळ" अनुभवेल..पितृपक्ष २०२५ मध्ये कोणती प्रमुख विधी करावीत?श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान, ब्राह्मणांना अन्नदान, गरीबांना दान आणि मांसाहार किंवा नवीन उपक्रम टाळून पितरांचा सन्मान करावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.