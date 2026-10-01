Pitru Paksha 2026: कावळ्याने अन्नाला स्पर्श केला नाही तर श्राद्ध अपूर्ण मानतात का? जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम व पर्याय

Pitru Paksha Rituals: पितृपंधरवड्यात पूर्वजांच्या स्मरणात श्राद्धविधी करताना छतावर किंवा बाल्कनीत कावळ्यासाठी नैवेद्याचा घास (काकबली) ठेवण्याची प्राचीन परंपरा आहे. कावळ्याच्या रूपाने पूर्वज स्वतः येऊन तो नैवेद्य स्वीकारतात, अशी भाविकांची दृढ श्रद्धा असते. पण, आजच्या शहरीकरणात आणि वृक्षतोडीमुळे अनेकदा तासनतास वाट पाहूनही कावळा फिरकत नाही किंवा आला तरी अन्नाला स्पर्श करत नाही. अशा वेळी 'आपले श्राद्धकर्म अपूर्ण राहिले का किंवा पितर नाराज झाले का?' अशी चिंता अनेक कुटुंबांमध्ये निर्माण होते. यासंदर्भात धर्मशास्त्र नक्की काय सांगते आणि कावळा न आल्यास कोणते शास्त्रोक्त पर्याय उपलब्ध आहेत, याचा सविस्तर आढावा घेऊया..कावळ्याने अन्नाला स्पर्श केला नाही तर श्राद्ध निष्फळ ठरते का?शास्त्रानुसार याचे उत्तर स्पष्टपणे 'नाही' असे आहे. कावळा न आल्यामुळे किंवा त्याने अन्नाला स्पर्श न केल्यामुळे श्राद्धविधी अमान्य ठरतो, ही फक्त एक लोकसमजूत असून याला कोणताही धार्मिक शास्त्राधार नाही.धर्मशास्त्रातील ग्रंथांनुसार, श्राद्धाची सांगता आणि यश हे मंत्रोच्चार, पिंडदान, तर्पण, सत्पात्री ब्राह्मणभोजन आणि यजमानाच्या अंतःकरणातील निर्मळ 'श्रद्धा' यांवर अवलंबून असते. कावळ्याने घास खाणे हा एक शुभ संकेत मानला जातो; पण तो न आल्यास संपूर्ण धार्मिक विधी व्यर्थ ठरत नाही. भावनिष्ठा आणि नियमांनुसार विधी पार पडला असल्यास पितृकार्य १००% पूर्ण मानले जाते..Umbartha Vastu Shastra: उंबरठ्यावर हळदीचं लेपन का करतात? वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या यामागचं कारण.कावळ्यालाच पितरांचे प्रतीक का मानले जाते?गोस्वामी तुलसीदास रचित 'रामचरितमानस'मधील अरण्यकांडात कावळ्याला मिळणाऱ्या या मानाचा संदर्भ आढळतो-जयंताची कथा: त्रेतायुगात देवराज इंद्राचा मुलगा 'जयंत' याने कावळ्याचे रूप धारण करून सीता मातेच्या चरणावर चोच मारली होती. यामुळे रागावलेल्या प्रभू श्रीरामांनी त्याच्यावर दर्भाचा (गवताचा) बाण सोडला.श्रीरामांचे वरदान: जीव वाचवण्यासाठी तिन्ही लोकांत भटकल्यानंतर जयंताने श्रीरामांची क्षमा मागितली. दयाळू श्रीरामांनी त्याला क्षमा करत वरदान दिले की, "यापुढे कावळ्याला अर्पण केलेले अन्न थेट पितरांपर्यंत पोहोचेल आणि त्यामुळे पूर्वजांना अक्षय तृप्ती लाभेल." तेव्हापासून श्राद्धात कावळ्याला मान देण्याची प्रथा सुरू झाली..कावळा न उपलब्ध झाल्यास धर्मशास्त्रातील ३ मुख्य पर्याय'गरुड पुराण' आणि 'धर्मसिंधू' या ग्रंथांनुसार, पूर्वजांपर्यंत अन्न पोहोचवण्यासाठी निसर्गातील फक्त कावळा हा एकमेव मार्ग नाही, तर 'पंचबली' विधीद्वारे इतर जीवांचीही योजना करण्यात आली आहे-गोग्रास (गायीला अन्न अर्पण करणे)हिंदू धर्मात गायीमध्ये ३३ कोटी देवतांचा वास मानला जातो आणि गायीचा थेट संबंध पितृलोकाशी जोडलेला आहे. कावळा न आल्यास तो नैवेद्य पूर्ण श्रद्धेने गायीला खाऊ घालावा. यामुळे श्राद्धविधी संपूर्ण मानला जातो.श्वानबली (कुत्रा)गरुड पुराणानुसार कुत्रा हा यमराजाचा दूत आणि रक्षक मानला जातो. त्यामुळे नैवेद्याचा एक भाग कुत्र्याला देणे हा धर्मशास्त्रानुसार पूर्णतः वैध पर्याय आहे.कीटकबली (मुंग्या व सूक्ष्म जीव)जर परिसरात गाय किंवा कुत्रा उपलब्ध नसेल, तर नैवेद्यातील अन्नाचे बारीक कण मुंग्यांच्या वारुळाजवळ टाकावेत. सूक्ष्म जिवांना तृप्त करणारा हा विधी महापुण्य देणारा मानला जातो..Pitru Paksha 2026: पहिले श्राद्ध कोणी केले? मुलाने नाही तर एका वडिलांनी केली होती श्राद्धाची सुरुवात! जाणून घ्या पितृ पंधरवड्याची गोष्ट... .खरी श्रद्धा अन् भूतदया हीच पितृतृप्तीपितृपक्षात मुक्या प्राण्यांना अन्न दिल्याने कुंडलीतील पितृदोष आणि राहू-केतू दोषांची तीव्रता कमी होते, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते. तसेच हे कार्य कोणत्याही भीतीपोटी किंवा अंधश्रद्धेने न करता पूर्वजांविषयी कृतज्ञता आणि भूतदयेच्या भावनेने केले पाहिजे. शहरात कावळा न आल्यास चिंता न करता तो नैवेद्य गाय, कुत्रा किंवा जलचरांना अर्पण करावा; कारण ईश्वर आणि पूर्वज बाह्य उपचारांपेक्षा तुमच्या 'मनातील भाव' पाहतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.