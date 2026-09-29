Pitru Paksha 2026: पहिले श्राद्ध कोणी केले? मुलाने नाही तर एका वडिलांनी केली होती श्राद्धाची सुरुवात! जाणून घ्या पितृ पंधरवड्याची गोष्ट...

Pitru Paksha: दिवंगत पूर्वजांचे स्मरण करून त्यांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी अन्न-जल अर्पण करण्याचा काळ म्हणजे पितृपक्ष. मुळात 'श्रद्धा' या शब्दापासूनच 'श्राद्ध' या शब्दाची निर्मिती झाली आहे. मनात असणारा आदर आणि कृतज्ञतेची भावना विधीपूर्वक व्यक्त करणे म्हणजेच श्राद्धकर्म.शास्त्रानुसार, सुपात्र व्यक्तीला आणि ब्राह्मणाला योग्य वेळी व ठिकाणी पूर्ण श्रद्धेने दिलेले दान म्हणजे श्राद्ध, अशी व्याख्या ब्रह्मपुराणात आढळते. पण, मानवी संस्कृतीत ही पद्धत नेमकी कधी आणि कशी सुरू झाली, याचा रंजक इतिहास ब्रह्मांड पुराणात सांगितला आहे..ऋषी निमींचा शोक आणि श्राद्ध विधीचा उगमब्रह्मांड पुराणानुसार, श्राद्धाची मूळ संकल्पना अत्रिमुनींपासून सुरू होते. अत्रिमुनींच्या वंशात भगवान दत्तात्रेय आणि पुढे दत्तात्रेयांचे पुत्र निमी ऋषी जन्माला आले.निमी ऋषींचा मुलगा 'श्रीमान' याने एक हजार वर्षे कठोर तपश्चर्या केली. पण, काळाच्या नियमानुसार श्रीमानाचे अकाली निधन झाले. तरुण पुत्राच्या वियोगाने निमी ऋषी अत्यंत दुःखी झाले. पुत्रशोकात बुडालेल्या निमी ऋषींनी लाडक्या पुत्राचे सर्व अंतिम विधी आणि पिंडदान पूर्ण केले..Pitru Paksha 2026 Vastu Tips: पितृपक्षात 'या' ५ गोष्टी खरेदी करणे पडेल महागात; आर्थिक अडचण येऊन बिघडेल घरातील शांती! जाणून घ्या वास्तुनियम....मनात निर्माण झालेली शंका आणि अत्रिमुनींचे प्रकटीकरणउत्तरकार्य पूर्ण झाल्यावर निमी ऋषींच्या मनात एक मोठी शंका निर्माण झाली. शास्त्राप्रमाणे पिंडदान हे पुत्राने पित्यासाठी करायचे असते; पण येथे उलट घडले होते. 'मी पुत्रासाठी पिंडदानाचा विधी करून काही अधर्म तर केला नाही ना?' या विचाराने त्यांचे मन व्याकुळ झाले..आपल्या शंकेचे निरसन करण्यासाठी त्यांनी मूळ पुरुष अत्रिमुनींचे स्मरण केले. निमी ऋषींचे स्मरण होताच अत्रिमुनी प्रकट झाले. त्यांनी शोकाकुल निमी ऋषींना धीर देत सांगितले-"हे निमी, तू मनातून सर्व भीती काढून टाक. पुत्राच्या स्मरणात तू जो विधी केला आहेस, तो अधर्म नसून साक्षात ब्रह्मदेवाने निश्चित केलेला सनातन धर्ममार्गच आहे. तू नकळत त्याच मार्गाचे पालन केले आहेस.".त्यानंतर अत्रिमुनींनी निमी ऋषींना श्राद्धाचे सर्व शास्त्रोक्त नियम, मंत्र आणि पद्धती समजावून सांगितल्या. हीच परंपरा पुढे पिढ्यानपिढ्या चालू राहिली.पितरांच्या आशीर्वादात पुढील पिढीचे कल्याण करण्याचे सामर्थ्य असते, या भावनेतूनच या परंपरेचा पाया रचला गेला. श्राद्धाचा मुख्य हेतू केवळ नियम पाळणे हा नसून पूर्वजांप्रती निस्सीम प्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त करणे हाच आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: पिंपळ, तुळस की मुख्य दार? पितृपक्षात संध्याकाळी का अन् कुठे लावावा दिवा? वास्तुनुसार जाणून घ्या योग्य दिशा अन् फायदे! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.