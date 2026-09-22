संस्कृती

Pitru Paksha 2026: यंदा पितृ पंधरवडा कधीपासून सुरू होणार? जाणून घ्या महत्त्वाच्या तिथी

PITRU PAKSHA 2026 START AND END DATE: गणेसोत्सवानंतर लगेच पितृपक्षाला सुरुवात होणार असून ऑक्टोबर महिन्यात पितृ विसर्जनाने सांगता होईल. जाणून घ्या श्राद्धाच्या महत्त्वाच्या तिथी, जीवित्पुत्रिका व्रत आणि सर्वपित्री अमावस्येची माहिती.
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PITRU PAKSHA 2026: WHEN DOES PITRU PAKSHA BEGIN? KNOW THE IMPORTANT SHRADH DATES

Sakal

Anushka Tapshalkar
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SARVA PITRU AMAVASYA 2026 DATE: गणेशोत्सव संपला की नवरात्र सुरु होण्याच्या आधी पितृ पंधरवडा सुरु होतो. अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्याच दिवशी सुरु होणारा हा कालावधी आपल्या पुर्वजांचे स्मरण करून, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि श्राद्ध-तर्पण करण्याचा विशेष काळ मानला जातो. हिंदू धर्मात अतिशय महत्त्व असलेला हा काळ यंदा कधीपासून सुरू होणार आहे आणि पितृ विसर्जन कोणत्या दिवशी होणार? पाहूया महत्त्वाच्या तिथी.

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