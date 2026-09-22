Pitru Paksha 2026: यंदा पितृ पंधरवडा कधीपासून सुरू होणार? जाणून घ्या महत्त्वाच्या तिथी

SARVA PITRU AMAVASYA 2026 DATE: गणेशोत्सव संपला की नवरात्र सुरु होण्याच्या आधी पितृ पंधरवडा सुरु होतो. अनंत चतुर्दशीच्या दुसऱ्याच दिवशी सुरु होणारा हा कालावधी आपल्या पुर्वजांचे स्मरण करून, त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा आणि श्राद्ध-तर्पण करण्याचा विशेष काळ मानला जातो. हिंदू धर्मात अतिशय महत्त्व असलेला हा काळ यंदा कधीपासून सुरू होणार आहे आणि पितृ विसर्जन कोणत्या दिवशी होणार? पाहूया महत्त्वाच्या तिथी. .या दिवशी पितृपक्षाला सुरुवातयंदा २६ सप्टेंबर, शनिवारपासून पितृपक्ष सुरू होणार आहे. या दिवशी पूर्णिमा तिथीचे आणि नान्दी मातामह श्राद्ध केले जाईल. त्यानंतर २७ सप्टेंबर रोजी प्रतिपदा तिथीचे श्राद्ध केले जाईल.पंचांगानुसार, पूर्णिमा तिथी २५ सप्टेंबरच्या रात्री १०.२० वाजता सुरू होईल आणि २६ सप्टेंबरच्या रात्री १०.०५ वाजता संपेल..एकाच दिवशी षष्ठी आणि सप्तमीचे श्राद्धयंदा तिथी कमी-जास्त असल्यामुळे काही श्राद्धाच्या तिथी सलग येणार नाहीत. २ ऑक्टोबर, शुक्रवार रोजी षष्ठी आणि सप्तमी या दोन्ही तिथींचे श्राद्ध केले जाणार आहे.आचार्यांच्या मते, श्राद्धाची तिथी ठरवताना दुपारच्या वेळी कोणती तिथी आहे, हे पाहिले जाते. त्यामुळे यंदा काही तिथींचे श्राद्ध एकाच दिवशी आले आहे..३ ऑक्टोबरला जीवित्पुत्रिका व्रतशास्त्रानुसार अष्टमी तिथीला जीवित्पुत्रिका व्रत करण्याची परंपरा आहे. यंदा हे व्रत ३ ऑक्टोबर, शनिवार रोजी केले जाईल.अष्टमी तिथी ४ ऑक्टोबर, रविवार रोजी सकाळी ७.२८ वाजेपर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे व्रताचा पारण ७.२८ वाजल्यानंतर करणे योग्य मानले जाते..१० ऑक्टोबरला पितृ विसर्जन१० ऑक्टोबर, शनिवार रोजी पितृपक्षाची सांगता होईल. या दिवशी आश्विन कृष्ण पक्षातील अमावस्या आहे. या दिवशी अज्ञात तिथी असलेल्या पितरांसाठी श्राद्ध आणि तर्पण केले जाते. याच दिवशी पितृ विसर्जन केले जाते..पितृपक्ष २०२६ मधील महत्त्वाच्या तिथी२६ सप्टेंबर: पूर्णिमा आणि नान्दी मातामह श्राद्ध२७ सप्टेंबर: प्रतिपदा श्राद्ध२ ऑक्टोबर: षष्ठी आणि सप्तमी श्राद्ध३ ऑक्टोबर: जीवित्पुत्रिका व्रत१० ऑक्टोबर: सर्व पित्री अमावस्या, अज्ञात तिथीचे श्राद्ध आणि पितृ विसर्जनपितृपक्ष हा केवळ धार्मिक विधी करण्याचा काळ नसून आपल्या पूर्वजांचे स्मरण करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा काळ मानला जातो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.