संस्कृती
Pitru Paksha 2025: पितृ पक्षात स्वप्नात पूर्वज दिसतायत? जाणून घ्या त्यामागचा दैवी संदेश
Spiritual Significance of Dreams: पितृ पक्षात स्वप्नात पूर्वज दिसणे हे काही योगायोग नसतो, तर तो एक दैवी संकेत असतो. त्यांच्या आत्मशांतीमागील मौन आपण समजून घेऊ शकतो. तुमच्या स्वप्नातही पूर्वज दिसत आहेत का? चला तर मग, जाणून घेऊया या स्वप्नांमागे दडलेले दैवी संदेश
Pitru Paksha Dreams: ७ सप्टेंबरपासून सुरू झालेला पितृ पक्ष हा २१ सप्टेंबर, अमावस्येच्या दिवशी संपणार आहे. हा काळ केवळ परंपरागत धार्मिक विधी पार पाडण्यासाठी नसून, तो आपल्या पूर्वजांशी आत्मिक संवाद साधण्याचा एक विशेष काळ मानला जातो. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार, या कालखंडाला पितृ पंधरवडा म्हटले जाते, ज्यामध्ये श्राद्ध, तर्पण आणि पूर्वजांच्या नावाने दानधर्म केले जातात.