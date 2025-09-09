Pitru Paksha 2025: पूर्वजांचा आशीर्वाद हवा आहे? मग पितृपक्षात नक्की करा हे ४ उपाय

थोडक्यात:पितृपक्षात पूर्वजांना तर्पण, दिवा लावणे आणि अन्नदानाद्वारे श्रद्धांजली अर्पण केली जाते.या काळात केलेले उपाय पितरांना तृप्त करून घरात सुख-शांती आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतात.पितृदोष निवारणासाठी तर्पण, गायीला अन्नदान, गंगाजल शिंपण यासारखे घरगुती उपाय प्रभावी मानले जातात..Home Rituals For Pitru Paksha: पितृपक्ष हा काळ आपल्या पूर्वजांना स्मरण करण्याचा आणि त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभावी यासाठी श्रद्धेने काही धार्मिक कृती करण्याचा असतो. यंदा पितृपक्षाची सुरुवात ७ सप्टेंबर २०२५ पासून झाली असून, हा काळ १७ दिवसांचा असतो. असे मानले जाते की या काळात पितर आपल्या वंशजांकडे आशेने पाहतात आणि त्यांच्या कृतीकडे लक्ष ठेवतात..जेव्हा आपण श्रद्धेने आणि मन:पूर्वक पूर्वजांची पूजा करतो, तेव्हा त्यांच्या आशीर्वादाने आयुष्यातील अडचणी दूर होतात, मानसिक शांतता लाभते आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते..LinkedIn New Feature: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! आता लिंक्डइनची विश्वासार्हता वाढवणारी नवीन योजना सुरु; जाणून घ्या काय आहेत याचे वैशिष्ट्ये.पितृपक्षात का करतात उपाय?पितृपक्षात केलेले उपाय हे फक्त धार्मिक विधी नसून, त्यामागे एक भावनिक आणि आध्यात्मिक दृष्टिकोन असतो. मान्यता आहे की काही घरांमध्ये पितृदोष असल्यास त्या कुटुंबात सतत आर्थिक अडचणी, आजारपण, वैवाहिक समस्या आणि मानसिक तणाव दिसून येतो. या दोषापासून मुक्त होण्यासाठी, आणि पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळवण्यासाठी काही सोपे पण प्रभावी उपाय घरच्या घरी करता येतात..करा हे घरगुती उपाय1. दररोज संध्याकाळी दिवा लावाप्रत्येक संध्याकाळी दक्षिण दिशेकडे तोंड करून पितरांच्या स्मरणार्थ तिळाच्या तेलाचा दिवा लावा. दिवा लावताना त्यांना नमस्कार करून आशीर्वाद मागा. यामुळे पितरांना तृप्ती मिळते आणि घरात सुख-शांती नांदते..2. तर्पण करा (मातृ-पितृस्मरण)दूध, काळे तीळ, पाणी आणि कुश घेऊन, दक्षिणेकडे तोंड करून तर्पण करावे. "ॐ पितृभ्यो नमः" असा ११ वेळा जप करता करता हे पाणी जमिनीवर सोडावे. हा विधी पितरांपर्यंत आपले प्रेम पोहोचवतो असे मानले जाते..Shakti Peethas in India: देवीच्या अदृश्य कृपेचा अनुभव घ्यायचा आहे? या ५ शक्तिपीठांना नक्की भेट द्या.3. गायीला अन्न अर्पण करापितृपक्षात दररोज सकाळी गायीला हिरवा चारा, गुळ किंवा अन्न द्यावे. गायीला दिलेले अन्न हे पितरांपर्यंत पोहोचते अशी श्रद्धा आहे. यामुळे पुण्यप्राप्ती होते आणि पितर प्रसन्न होतात.4. मुख्य दरवाजाची स्वच्छता आणि गंगाजल शिंपडा घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकवण्यासाठी दररोज घराच्या प्रवेशद्वाराची सफाई करा आणि त्यावर गंगाजल शिंपडा. यामुळे नकारात्मक शक्ती दूर होतात आणि घरात शांतीचे वातावरण तयार होते..FAQs1. पितृपक्ष म्हणजे काय? (What is Pitru Paksha?)पितृपक्ष म्हणजे पूर्वजांच्या स्मरणार्थ साजरा केला जाणारा १७ दिवसांचा धार्मिक कालावधी आहे.2. घरात पितृदोष असेल तर कोणते लक्षणे दिसतात? (What are the signs of Pitru Dosha at home?)सतत आर्थिक ताण, आजारपण, लग्नास अडथळे व मानसिक अशांतता ही पितृदोषाची लक्षणे असू शकतात.3. पितृपक्षात कोणते घरगुती उपाय प्रभावी असतात? (What home remedies are effective during Pitru Paksha?)तर्पण, दिवा लावणे, गायीला अन्नदान व गंगाजल शिंपण हे उपाय प्रभावी मानले जातात.4. दिवा लावताना कोणत्या दिशेकडे तोंड करावे? (Which direction should you face while lighting the lamp?)पितरांच्या पूजनासाठी दिवा लावताना दक्षिण दिशेकडे तोंड करणे शुभ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.