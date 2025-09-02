Pitru Paksha Rituals: पितृपक्ष येण्याआधी घरातून काढा 'या' 5 वस्तू, नाहीतर अशुभ परिणाम होऊ शकतात!

थोडक्यात:पितृपक्ष सुरू होण्यापूर्वी घरातील खंडित मूर्ती, तुटलेली भांडी, वाळलेली झाडं यांसारख्या वस्तू काढून टाकणे आवश्यक आहे.अशा वस्तूंमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि पूर्वज नाराज होऊ शकतात.घर स्वच्छ ठेवून सकारात्मक ऊर्जा टिकवणे आणि पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळवणे महत्त्वाचे आहे..Pitru Paksha 2025: यंदा पितृपक्ष ७ सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. हिंदू धर्मामध्ये या काळाला अत्यंत महत्त्व आहे. पूर्वजांच्या आत्म्याला शांतता मिळावी, त्यांचा आशीर्वाद लाभावा म्हणून या काळात विविध धार्मिक विधी केले जातात..परंतु, पितृपक्षात काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास त्याचे अशुभ परिणाम भोगावे लागू शकतात. घरात काही वस्तू ठेवल्यास नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होऊ शकते आणि पूर्वज नाराज होऊ शकतात. म्हणूनच, पितृपक्ष सुरू होण्यापूर्वी खालील ५ वस्तू घरातून तात्काळ काढून टाकणे अत्यावश्यक आहे..Peanut Health Benefits: शेंगदाणे खायला आवडतात? योग्य पद्धतीने सेवन करा आणि या समस्यांपासून कायमचा सुटका मिळवा!.खंडित मूर्तीघरात देवांची तुटलेली किंवा खराब झालेली मूर्ती ठेवणे वर्ज्य आहे. अशा मूर्तींपासून वास्तू दोष निर्माण होतो आणि देवी-देवता रुष्ट होतात. त्यामुळे पितृपक्षाच्या आधी अशा मूर्तींना योग्य प्रकारे विसर्जन करा.तुटलेली भांडीटुटलेली, चटकी आलेली किंवा वापरण्यास अयोग्य भांडी घरात ठेवणे अशुभ मानले जाते. या वस्तूंमुळे घरातील समृद्धीवर परिणाम होतो आणि आर्थिक अडचणी वाढतात. पितृपक्षापूर्वी अशी भांडी घरातून बाहेर काढा.न वापरण्यात येणारा जुना कबाडघरातील कोपऱ्यात पडलेला कबाड, तुटलेली फर्निचर, जुने इलेक्ट्रॉनिक वस्तू यामुळे घरात स्थैर्य कमी होते. पूर्वजांच्या स्वागतासाठी घर स्वच्छ ठेवणं आवश्यक आहे. त्यामुळे हे सामान पितृपक्षाच्या आधीच हटवा..वाळलेली किंवा सडलेली झाडंघरात जर कोरडी पडलेली, वाळलेली किंवा सडलेली झाडं ठेवली असतील, तर ती नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतात. विशेषतः वाळलेली तुलसीची रोपं घरात ठेवू नयेत. पितृपक्षाच्या आधी अशा झाडांना घरातून दूर करा.मुख्य दरवाज्याजवळील घाणघराचा मुख्य दरवाजा म्हणजे सकारात्मक ऊर्जा येण्याचा प्रवेशद्वार असतो. जर त्या ठिकाणी घाण, कचरा किंवा नको असलेलं सामान असेल, तर देवता आणि पितर नाराज होऊ शकतात. म्हणूनच दरवाजाजवळ स्वच्छता राखा आणि शोभिवंत रांगोळी काढा.TET Mandatory: शिक्षकांना मोठा झटका! आता पदोन्नतीसाठी TET बंधनकारक; वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय .FAQs1. पितृपक्षात कोणत्या वस्तू घरातून काढाव्यात? (Which items should be removed from the house during Pitru Paksha?)खंडित मूर्ती, तुटलेली भांडी, जुना कबाड, वाळलेली झाडं आणि मुख्य दरवाज्याजवळील घाण काढून टाकावी.2. खंडित मूर्ती घरात ठेवल्यास काय परिणाम होतो? (What happens if broken idols are kept at home?)खंडित मूर्तीमुळे वास्तू दोष निर्माण होतो आणि देवी-देवतांचा कोप होतो.3. वाळलेली झाडं का काढावीत पितृपक्षात? (Why should dried plants be removed during Pitru Paksha?)वाळलेल्या झाडांमुळे नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि घरात अढळपणा येतो.4. मुख्य दरवाज्याजवळील स्वच्छता का आवश्यक आहे? (Why is cleanliness near the main door important during Pitru Paksha?)मुख्य दरवाजातून सकारात्मक ऊर्जा येते, त्यामुळे स्वच्छता राखल्यास देवता आणि पितर प्रसन्न होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.