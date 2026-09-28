Pitru Paksha 2026 : पितृपक्षात श्राद्धाचं जेवण कसं असावं? शास्त्रानुसार काय वाढावं आणि काय टाळावं जाणून घ्या

FOODS TO AVOID DURING SHRADDHA BHOJAN AND PITRU PAKSHA: पितृपक्षात श्राद्धविधी करताना पूजा-विधीइतकेच श्राद्धाच्या ताटात काय वाढले आहे, यालाही महत्त्व दिले जाते. या जेवणासाठी काही पदार्थ आवर्जून केले जातात, तर काही पदार्थ परंपरेनुसार वर्ज्य मानले जातात. मग श्राद्धाच्या ताटात नेमकं काय असावं आणि कोणते पदार्थ टाळावेत? जाणून घेऊया..श्राद्धाच्या जेवणात काय वाढावं?श्राद्धाच्या जेवणात साधे आणि सात्त्विक पदार्थ ठेवले जातात. यामध्ये—अळणी भाततांदळाची किंवा भाताची खीरउडीदाचे वडेपोळी किंवा पुरीमुगडाळीचे अळणी वरणगवारची भाजीभेंडीची भाजीअळूची भाजीकारल्याची भाजीताकाची पांढरी कढीदहीलिंबूआमसुलाची चटणीआल्याचे तुकडेकाकडीची कोशिंबीर.श्राद्धाच्या जेवणात काय टाळावं?परंपरेनुसार श्राद्धाच्या जेवणात काही पदार्थ वर्ज्य मानले जातात. यामध्ये—कांदालसूणगाजरबीटटोमॅटोमसूर डाळवांगेलोणचेपापड .तसेच छिद्र असलेले किंवा जाळीसारखे पदार्थ श्राद्धाच्या जेवणात ठेवले जात नाहीत. उदाहरणार्थ, मैसूर पाक, ढोकळा, डोसा, इडली, घावन इत्यादी पदार्थ टाळले जातात.श्राद्धीय भोजनामागे धार्मिक परंपरा आणि आहारविषयक काही विशिष्ट नियम आहेत. त्यामुळे श्राद्धविधीची पद्धत कुटुंबाची परंपरा, प्रदेश आणि संबंधित शास्त्रानुसार बदलू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.