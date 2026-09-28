संस्कृती

Pitru Paksha 2026 : पितृपक्षात श्राद्धाचं जेवण कसं असावं? शास्त्रानुसार काय वाढावं आणि काय टाळावं जाणून घ्या

WHAT FOODS ARE ALLOWED IN PITRU PAKSHA: पितृपक्षातील श्राद्धाच्या जेवणात कोणते पदार्थ वाढावेत आणि कोणते टाळावेत? अळणी भात, खीर, वरण-भाजीपासून वर्ज्य पदार्थांपर्यंत जाणून घ्या.
PITRU PAKSHA SHRADDHA FOOD: WHAT TO SERVE AND AVOID

PITRU PAKSHA SHRADDHA FOOD: WHAT TO SERVE AND AVOID

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

FOODS TO AVOID DURING SHRADDHA BHOJAN AND PITRU PAKSHA: पितृपक्षात श्राद्धविधी करताना पूजा-विधीइतकेच श्राद्धाच्या ताटात काय वाढले आहे, यालाही महत्त्व दिले जाते. या जेवणासाठी काही पदार्थ आवर्जून केले जातात, तर काही पदार्थ परंपरेनुसार वर्ज्य मानले जातात. मग श्राद्धाच्या ताटात नेमकं काय असावं आणि कोणते पदार्थ टाळावेत? जाणून घेऊया.

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