Vastu Tips: नकारात्मकतेपासून घराला मुक्त ठेवा, जाणून घ्या प्रभावी वास्तु टिप्स

vastu tips to remove negative energy from home: वास्तुशास्त्रानुसार घरात नकारात्मक आणि सकारात्मक दोन्ही प्रकारची ऊर्जा असते. सकारात्मक ऊर्जा असलेली घरे नेहमीच आनंद, शांती, समृद्धी आणि संपत्तीने भरलेली असतात. उलट, नकारात्मक ऊर्जा असलेली घरे अनेकदा मानसिक त्रास, आर्थिक नुकसान आणि विविध प्रकारच्या त्रासांनी ग्रस्त असतात. वास्तु घरातून नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी पुढील सोप्या उपायांचा वापर करू शकता. .प्रवेश द्वाराची स्वच्छतावास्तुशास्त्रानुसार मुख्य प्रवेशद्वारातून घरात सर्वात जास्त सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते. म्हणून, मुख्य प्रवेशद्वार नेहमी स्वच्छ ठेवावे. तसेच, मुख्य दरवाजाच्या दोन्ही बाजूंना स्वस्तिक आणि ओम चिन्ह काढावे. यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करण्यास मदत होते आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. .घरात गळणारा नळ अशुभ मानला जातोज्या घरांमध्ये नळातून पाणी टपकत राहते तिथे नकारात्मक ऊर्जा जास्त असते. त्यामुळे आर्थिक नुकसान होते. अशावेळी गळणारा नळ ताबडतोब दुरुस्त करा..तिजोरीत मोरपंख ठेवावास्तुनुसार तिजोरीत किंवा पैसे ठेवलेल्या ठिकाणी मोरपंख ठेवल्याने माता लक्ष्मीचा आशीर्वाद कायम सोबत राहतो. या उपायामुळे अनावश्यक खर्च कमी होतातच, शिवाय घरातील नकारात्मक ऊर्जाही लगेच दूर होते. गंगाजल आणि कापूरचा वापरआठवड्यातून किमान एकदा तरी संपूर्ण घरात गंगाजल टाकावे. यामुळे घरातील नकारात्मकता दूर होते. तसेच, दररोज संध्याकाळी कापूर जाळा आणि घराच्या कोपऱ्यात त्याचा धूप पसरवा. कापूर आणि गंगाजल यांचे हे मिश्रण घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण करते. .फरशी पुसण्यासाठी पाण्यात मीठ वापराघरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यासाठी पाण्यात थोडे मीठ मिसळा आणि आठवड्यातून एकदा या पाण्याने घर पुसावे. यामुळे घरातील नकारात्मक ऊर्जा निघून जाते आणि सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते.