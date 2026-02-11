Promise Day Horoscope: या राशींच्या लोकांनी प्रॉमिस डे ला 'ही' चूक करू नका; नाहीतर पार्टनर होईल नाराज, वाचा तुमचं राशीभविष्य

Valentine Week Astrology : आज व्हेलेंटाईन वीकचा पाचवा दिवस आहे. प्रॉमिस डे म्हणजेच वचनांचा दिवस. प्रेमाच्या नात्याला मजबूत करण्यासाठी वचन देणे आणि निभावणे हे अत्यंत महत्वाचे असते. या खास प्रसंगी पाहूया की मेष ते मीन राशींच्या लोकांनी कोणत्या गोष्टींची काळजी घेतली पाहिजे. जेणे करून पार्टनर नाराज होणार नाही आणि नातं अजून घट्ट होईल. .मेषआज तुमच्यासाठी दोन गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत: शब्द आणि जागा. जर तुम्ही अविवाहित असाल तर तुम्ही दुसऱ्याला आधार देऊ शकता, पण सर्वकाही ठीक करण्याचा प्रयत्न करू नका. जर तुम्ही नात्यात खरे असाल तर आधार द्या पण जागा देखील द्या. नेहमी जवळ राहून प्रेम वाढत नाही; फक्त थोडे अंतर ठेवून आपण जवळीक निर्माण करू शकतो.वृषभआज, तुमच्या आणि तुमच्या जोडीदारामध्ये गैरसमज लवकर वाढू शकतात. जर तुम्ही अविवाहित असाल तर सर्वकाही स्पष्टपणे सांगा. तुमच्या नात्यात प्रामाणिक रहा, काहीही टाळू नका. जर काही गोंधळ असेल तर कृपया समजून घ्या. जेव्हा तुम्ही स्पष्ट आणि प्रामाणिकपणे बोलता तेव्हा तुमचे शब्द टिकतील.मिथुनआज कदाचित तुम्हाला बोलायचे नसेल. उर्जेचा अभाव असू शकतो. जर तुम्ही अविवाहित असाल तर स्वतःवर दबाव आणू नका. नातेसंबंधात, तुमच्या जोडीदाराला स्पष्टपणे सांगा की तुम्ही थकले आहात. आज बोललेले शब्द मनापासून केले तरच ते पूर्ण होतील..Sun Transit 2026: सूर्य गोचर कुंभ राशीत प्रवेश! १३ फेब्रुवारीपासून मेष ते मीन राशींवर काय होणार परिणाम? जाणून घ्या उपायांसह.कर्कआज तुम्ही सर्व काही उघडपणे अनुभवाल. जर तुम्ही खरोखरच अविवाहित असाल तर तुम्ही पूर्णपणे गोंधळून जाऊ शकता. कोणताही ढोंग करू नका. तुमच्या जोडीदाराच्या भावना लगेच सुधारण्याचा प्रयत्न करू नका; अर्ध्या भावना एकत्र करण्याचा प्रयत्न करा. खरे प्रेम परिपूर्ण नसते, परंतु खऱ्या भावना आधार असतात.सिंहआज स्पष्ट सांगणे आवश्यक आहे की तुम्हाला खरंच काय हवे आहे. सिंगल असाल, तर इशाऱ्यांमध्ये नव्हे, तर थेट सर्व काही सांगा. रिलेशनमध्ये असाल, तर लक्षात ठेवा की पार्टनर तुमच्या मनातील गोष्टी वाचू शकत नाही. आज केलेले वचन फक्त स्पष्ट आणि खरी गोष्ट सांगूनच मजबूत होईल.कन्याआज तुमच्या भावना रिकामे असू शकतात. एकच असल, तर धीमे गती चुकी नका समजूं. नात्यात प्रामाणिक रहा आणि तुमच्या जोडीदाराला त्याचा वेळ घेऊ द्या. आज बोललेले शब्द तेव्हाच टिकतील जेव्हा दोघांकडे योग्य वेळ आणि तयारी असेल..तूळआज अशा काही गोष्टी उघडकीस येऊ शकतात ज्या कठीण असू शकतात. फक्त एकच तत्व पूर्ण करण्यासाठी नाही तर मनापासून बोलण्याचा प्रयत्न करा. नात्यात वास्तववादी रहा आणि भावनांवर आधारित प्रेमात पडू नका. शब्द अशा प्रकारे समजून घ्या, तरच ते अधिक मजबूत होईल.वृश्चिकआज फक्त छोट्या छोट्या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. जर कोणी तुमच्याबद्दल काही आठवले किंवा तुम्हाला वेळेवर फोन केला तर ती समजूतदारपणा खास आहे. नात्यात अनावश्यक नाट्य टाळा. जेव्हा तुमचे शब्द आणि कृती जुळतील तेव्हाच शब्द प्रभावी ठरतील.धनुभूतकाळातील गोष्टी विसरून वर्तमानावर लक्ष केंद्रित करा. एकच असल, तर आधी संवादला प्रत्वाशी जोडू नका. नात्यात जुने भांडणे पुन्हा जागृत करू नका. आज हा शब्द फक्त भविष्यसूचक आहे, भूतकाळासाठी नाही..Valentine's Day Trip: निसर्गप्रेमी जोडप्यांसाठी परफेक्ट डेस्टिनेशन! पुण्याजवळच्या ‘या’ ठिकाणी साजरा करा व्हॅलेंटाईन डे.मकरआज फक्त शब्द पुरेसे नाहीत हे समजून घ्या. एकच तत्व, समोरच्या व्यक्तीवर विश्वास ठेवा, वाद घालून त्याला शांत करू नका. नात्यात खरे प्रेम व्यक्त करा. मग तुमचा मुद्दा मांडा. शांती आणि सहवास हे आजचे मोठे शब्द आहेत.कुंभसर्वांसाठी सतत उपलब्ध असणे आवश्यक नाही. जर तुम्ही थकलेले असाल तर ते स्पष्टपणे सांगणे महत्वाचे आहे. नात्यात मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. आज फक्त तेच वचन द्या जे तुम्ही पाळू शकता.मीनआज कदाचित असे वाटेल की कधीकधी उत्तर देण्यापेक्षा गप्प राहणे चांगले. जर कोणी अडचणीत असेल तर सल्ला देण्याऐवजी त्याच्यासोबत रहा. तुम्ही नात्यात महत्त्वाचे आहात, परंतु कदाचित आज तुमच्या जोडीदाराला फक्त तुमच्या विश्वासाची गरज आहे. आजचा दिवस ढोंग करण्याचा नाही तर विश्वास आणि प्रेमाच्या चिन्हांचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.