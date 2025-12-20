Putrada Ekadashi 2025: पुत्रदा एकादशीला काय करावं अन् काय करू नये, जाणून घ्या सविस्तर माहिती

What To Do and Avoid On Putrada Ekadashi 2025: 2025 ची शेवटची एकादशी ही 31डिसेंबर 2025 रोजी येत आहे. ही पौष महिन्यातील पुत्रदा एकादशी आहे, हिंदू धर्मात अत्यंत पुण्यदायी मानली जाते..या दिवशी व्रत करून भक्तांना संतानप्राप्ती, कौटुंबिक सुख, आरोग्य आणि आर्थिक समृद्धी लाभते, असे मानले जाते. परंतु या दिवशी काही गोष्टी करणे शुभ मानले जाते तर काही गोष्टी टाळणे आवश्यक आहे..Maharashtra Govt Scheme: आनंदी बातमी! या जोडप्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून मिळणार 1.5–2.5 लाख रुपये; अर्ज कसा करावा ते जाणून घ्या.पुत्रदा एकादशी व्रत करण्याचे महत्व- संतानप्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो.- विद्यमान संतानाचे आरोग्य, दीर्घायुष्य आणि समृद्धी वाढते.- कौटूंबिक सुख आणि मानसिक शांती प्राप्त होते.- धनलाभ आणि आर्थिक स्थैर्य लाभते.- विशेषतः ज्यांना अपत्यप्राप्तीमध्ये अडचणी येतात, त्यांनी श्रद्धेने व्रत केले पाहिजे..पुत्रदा एकादशीला काय करावं?- सकाळी लवकर उठा, आंघोळ करा आणि स्वच्छ, पिवळ्या रंगाचे कपडे घाला.- घरातील पूजास्थळी भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीच्या मूर्ती पिवळ्या रंगाच्या कपड्यांमध्ये ठेवा.- मूर्तीला पंचामृत किंवा शुद्ध पाण्याने अभिषेक करा आणि त्यांना हळद-कुंकू, फुले आणि नैवेद्य अर्पण करा.- उदबत्ती पेटवा आणि भक्तीने पूजा करा.- व्रत कथा वचन किंवा ऐका. यामुळे उपवासाचे अधिक फळ मिळते.- संपूर्ण दिवस उपवास करणे किंवा फक्त फळे खाणे चांगले.- दिवसभर शक्य तितके दान करा, विशेषतः गरजू मुलांना किंवा महिलांना मदत करा.- व्रत पूर्ण झाल्यावर विष्णू-लक्ष्मीची आरती करा आणि प्रार्थना करा..UGC NET परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या तुमचा विषय कधी आहे?.पुत्रदा एकादशीला मी काय करावे?अशुभ कृत्ये टाळा: आसक्ती, द्वेष, खोटे बोलणे, भांडणे किंवा तत्सम वर्तन टाळा.मांसाहार आणि मद्यपान टाळा: उपवासाच्या दिवशी, शुद्धतेसाठी फक्त शुद्ध अन्न सेवन करणे उचित आहे.कापड किंवा घाणेरडे कपडे वापरू नका: पूजा करताना स्वच्छता आवश्यक आहे.अनैतिक किंवा चुकीचे वर्तन टाळा: त्या दिवशी धार्मिक आणि नैतिक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.जर तुम्ही उपवास पूर्ण केला नाही तर ते पिऊ नका: उपवास पूर्ण असणे महत्वाचे आहे आणि उपवास सुरू केल्यानंतर तो पाळणे शुभ मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.