ग्रहांच्या राशी बदलाचा परिणाम सर्व राशींच्या लोकांवर होत असतो. सध्या चंद्र आणि राहू यांची कुंभ राशीत युती झाली आहे. चंद्र हा मनाचा कारक मानला जातो. तर राहूला मायावी ग्रह म्हटलं जातं. १७ नोव्हेंबरपासून १९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत चंद्र कुंभ राशीत राहणार आहे. या काळात राहू आणि चंद्र एकाच राशीत असल्याने विशेष युती तयार झाली आहे. ज्योतिषाचार्यांच्या मते, या ग्रहस्थितीचा चार राशींच्या लोकांना चांगला फायदा मिळू शकतो. काहींना आर्थिक लाभ, तर काहींना करिअर आणि वैवाहिक जीवनात सकारात्मक बदल अनुभवायला मिळू शकतात. .मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आनंददायी ठरू शकतो. दिवसभर सकारात्मक ऊर्जा जाणवेल. आर्थिक लाभाचे योग आहेत. विद्यार्थ्यांसाठीही हा काळ चांगला राहण्याची शक्यता आहे. अविवाहित लोकांच्या आयुष्यात लग्नाचे प्रस्ताव येऊ शकतात. त्यामुळे वैयक्तिक आयुष्यातही आनंदाची बातमी मिळू शकते..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी राहू-चंद्राची युती फायदेशीर ठरू शकते. बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली कामं पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. धार्मिक आणि आध्यात्मिक गोष्टींमध्ये मन रमू शकतं. वैवाहिक आयुष्यातही प्रेम आणि जवळीक वाढेल. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळू शकते..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत. या काळात आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा वाढेल. एखाद्या महत्त्वाच्या व्यवहारातून किंवा व्यावसायिक डीलमधून फायदा होऊ शकतो. मिळालेल्या ऊर्जेचा योग्य कामांसाठी वापर केल्यास चांगले परिणाम मिळू शकतात..Moon Venus Conjunction Sky Event: चंद्रकोरीसोबत तेजस्वी शुक्राची दुर्मीळ युती; निरभ्र आकाशात नयनरम्य खगोलीय नजारा.धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांसाठीही हा काळ अनुकूल राहण्याची शक्यता आहे. कामानिमित्त प्रवास करावा लागू शकतो. नोकरी आणि व्यवसायात कामाचा वेग वाढेल. महत्त्वाची कामं पूर्ण करण्यासाठी आत्मविश्वास मिळेल. तसेच भागीदारीतून आर्थिक फायदा होण्याचेही संकेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.