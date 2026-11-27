२०२६ वर्ष संपण्यापूर्वी राहू आणि केतू हे दोन महत्त्वाचे ग्रह आपली राशी बदलणार आहेत. जवळपास दीड वर्षानंतर होणारा हा बदल ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. द्रिक पंचांगानुसार, ५ डिसेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजून २८ मिनिटांनी राहू-केतूचे गोचर होईल. यावेळी राहू कुंभ राशीतून मकर राशीत प्रवेश करेल, तर केतू सिंह राशीतून कर्क राशीत जाईल. दोन्ही ग्रह एका राशीत साधारण १८ महिने राहतात. त्यामुळे त्यांच्या राशीबदलाचा परिणामही दीर्घकाळ जाणवू शकतो. या गोचराचा सर्व १२ राशींवर परिणाम होणार असला, तरी वृषभ, सिंह, कन्या, वृश्चिक, कुंभ आणि मीन या सहा राशींसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरू शकतो..ज्योतिषशास्त्रात राहू आणि केतू यांना छाया ग्रह म्हटलं जातं. राहूचा संबंध महत्त्वाकांक्षा, अचानक होणारे बदल आणि भौतिक सुखांशी जोडला जातो. तर केतूला वैराग्य, अध्यात्म आणि आत्मचिंतनाचा कारक मानलं जातं. मकर राशीचा स्वामी शनी असल्याने राहूच्या गोचराचा परिणाम कामकाज, करिअर आणि जबाबदाऱ्यांवर होऊ शकतो. तर कर्क राशीचा स्वामी चंद्र असल्याने केतूच्या गोचरामुळे कुटुंब, भावना आणि घरगुती आयुष्याशी संबंधित विषय महत्त्वाचे ठरू शकतात..Leopard Attacks in Rahu: राहू परिसरात बिबट्याच्या हल्ल्यांचे सत्र थांबता थांबेना..! राहूत चार मेंढ्या ठार तर वाळकी येथे एक शेळी ठार... .या ६ राशींना मिळू शकतो फायदावृषभ : राहू भाग्यस्थानातून, तर केतू तिसऱ्या स्थानातून गोचर करेल. नवीन कामाच्या योजना आखता येतील. प्रवासाचे योग असून प्रयत्न सुरू ठेवणं फायद्याचं ठरेल.सिंह : राहू सहाव्या आणि केतू बाराव्या स्थानात असेल. नोकरी आणि स्पर्धेच्या क्षेत्रात मेहनतीला महत्त्व मिळेल. विरोधकांपासून सावध राहा आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवा..कन्या : राहू पाचव्या, तर केतू अकराव्या स्थानात असेल. शिक्षण, प्रेम आणि संततीशी संबंधित विषयांत बदल होऊ शकतात. उत्पन्नाचे नवे मार्ग शोधण्याची संधी मिळू शकते.वृश्चिक : राहू तिसऱ्या आणि केतू नवव्या स्थानात असेल. धाडस आणि मेहनतीच्या जोरावर नवीन कामांना सुरुवात करण्याची संधी मिळू शकते.कुंभ : राहू बाराव्या आणि केतू सहाव्या स्थानात असेल. परदेशाशी संबंधित कामांमध्ये सक्रियता वाढेल. नोकरीत शिस्त ठेवा आणि अनावश्यक खर्च टाळा..Ketu Transit Lucky Zodiac Signs: ‘या’ ६ राशींच्या नशिबात येणार मोठा ट्विस्ट; केतूच्या गोचराने मिळणार धनलाभाची संधी, पाहा तुमची रास आहे का? .मीन : राहू अकराव्या, तर केतू पाचव्या स्थानात प्रवेश करेल. उत्पन्नाचे नवे मार्ग खुले होऊ शकतात. मित्र आणि ओळखीच्या लोकांकडून महत्त्वाची माहिती मिळेल. मात्र, गुंतवणूक करताना काळजी घ्या.दरम्यान, मेष, मिथुन, कर्क, तूळ, धनु आणि मकर राशीच्या लोकांनीही या गोचरानंतर आर्थिक व्यवहार, कौटुंबिक विषय, नोकरी आणि नातेसंबंधांबाबत निर्णय घेताना घाई टाळण्याचा सल्ला दिला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.