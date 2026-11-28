ज्योतिषशास्त्रात राहू आणि केतू या दोन्ही ग्रहांना विशेष महत्त्व आहे. या ग्रहांच्या स्थितीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर होत असल्याचं मानलं जातं. त्यामुळे राहू-केतूच्या गोचराकडे अनेकांचं लक्ष असतं. डिसेंबर २०२६ मध्ये हे दोन्ही ग्रह आपली राशी बदलणार आहेत. त्यामुळे काही राशींच्या अडचणी वाढू शकतात, असं ज्योतिषीय गणित सांगतं..हिंदू पंचांगानुसार, ५ डिसेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ७ वाजून २८ मिनिटांनी राहू आणि केतूचं गोचर होणार आहे. या काळात राहू मकर राशीत, तर केतू कर्क राशीत प्रवेश करेल. या बदलामुळे मेष, कर्क, वृश्चिक, धनु, मकर आणि मीन या सहा राशींना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या राशींच्या आयुष्यात काही अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे..Rahu in kundli: पत्रिकेत राहू जागृत? आर्थिक व्यवहार करणे ठरू शकते धोकादायक, जाणून घ्या कारण.मेष राशी : मेष राशीच्या लोकांसाठी हा काळ फारसा अनुकूल मानला जात नाही. जोडीदारासोबत एखाद्या कारणावरून मतभेद होऊ शकतात. त्यामुळे बोलताना संयम ठेवणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर आरोग्याकडेही दुर्लक्ष करू नका.कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांना आर्थिक बाबतीत चढ-उतारांचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे अनावश्यक खर्च टाळणं आणि पैशांचं नियोजन करणं फायद्याचं ठरेल..वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आव्हानात्मक असू शकतो. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असून मानसिक ताणही वाढू शकतो. त्यामुळे कोणताही आर्थिक निर्णय घाईत घेऊ नका.धनु राशी : धनु राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात काही आव्हानं निर्माण होऊ शकतात. अपेक्षित कामांमध्ये अडथळे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महत्त्वाच्या कामांमध्ये सावधगिरी बाळगा..Ketu Transit Lucky Zodiac Signs: ‘या’ ६ राशींच्या नशिबात येणार मोठा ट्विस्ट; केतूच्या गोचराने मिळणार धनलाभाची संधी, पाहा तुमची रास आहे का? .मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांना या काळात नकारात्मक विचारांचा त्रास होऊ शकतो. एखादं काम पूर्ण करताना वारंवार अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संयम ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल.मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीत चढ-उतार दिसू शकतात. त्यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवणं आणि आर्थिक नियोजन करणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.