ज्योतिषशास्त्रात राहूच्या गोचराला विशेष महत्त्व दिलं जातं. राहू हा नेहमी वक्री गतीने भ्रमण करणारा ग्रह मानला जातो. त्यामुळे त्याच्या राशी परिवर्तनाचा परिणाम सर्वच राशींवर वेगवेगळ्या प्रकारे दिसून येतो. सध्या राहू कुंभ राशीत असून, लवकरच तो शनीच्या दुसऱ्या राशीत म्हणजेच मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. विशेष म्हणजे राहू आणि शनी यांच्यात मित्रत्वाचं नातं असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे या गोचरात शनीचाही प्रभाव पाहायला मिळू शकतो..हिंदू पंचांगानुसार, ५ डिसेंबर २०२६ रोजी संध्याकाळी ७ वाजून २८ मिनिटांनी राहू मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. या बदलामुळे काही राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तीन राशींसाठी हा काळ आर्थिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो..Mangal Nakshatra 2026 : आजपासून 'या' 5 राशींवर मंगळदेव प्रसन्न! पुनर्वसू नक्षत्रातील प्रवेशाने उघडणार प्रगतीची दारे; तुमचे नशीब पालटणार?.सिंह राशी : सिंह राशीच्या लोकांसाठी राहूचं हे गोचर लाभदायक ठरू शकतं. नोकरी करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी यश मिळण्याची शक्यता आहे. करिअरमध्ये प्रगतीच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. व्यावसायिकांसाठीही हा काळ चांगला राहण्याचे संकेत आहेत. एखादी मोठी डील किंवा अपेक्षेपेक्षा चांगला आर्थिक फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे आर्थिक बाजू मजबूत होण्यास मदत मिळेल..वृश्चिक राशी : वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी राहूचं गोचर सकारात्मक बदल घेऊन येऊ शकतं. गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी हा काळ अनुकूल मानला जात आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासात चांगलं यश मिळण्याची शक्यता आहे. व्यवसायात नफा वाढवण्यासाठी आखलेल्या योजना यशस्वी होऊ शकतात. त्यामुळे आर्थिक प्रगतीचे मार्ग मोकळे होण्याची चिन्हं आहेत..Kumbha Mela: कुंभमेळ्यात या तिथीला स्नान करा आणि कमवा पुण्य.मीन राशी : मीन राशीच्या लोकांसाठी हे गोचर आनंदाची बातमी घेऊन येऊ शकतं. आईसोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. आरोग्याच्या दृष्टीनेही हा काळ दिलासादायक ठरू शकतो. विद्यार्थ्यांचं अभ्यासात लक्ष लागेल. दुसरीकडे, व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगला नफा मिळण्याचे योग आहेत. रखडलेली कामं मार्गी लागण्याची शक्यताही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.