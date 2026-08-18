संस्कृती

Raksha Bandhan 2026: यंदा रक्षाबंधन नेमकं कधी? 27 की 28? जाणून घ्या योग्य तारीख आणि मुहूर्त; चंद्रग्रहणाचं काय?

Rakhi shubh muhurat 2026: २८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाला राखी बांधण्यासाठी सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त सकाळी ६ वाजून २३ मिनिटांपासून सकाळी ९ वाजून ४८ मिनिटांपर्यंत असेल.
Hindu panchang Marathi news

Hindu panchang Marathi news

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Rakhi tying shubh muhurat on 28 August: रक्षाबंधन हा सगळ्यांचाच आवडता सण. बहीण भावाच्या प्रेमाचा हा दिवस. त्यामुळे या सणाकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागून राहिलेलं असतं. हा सण दरवर्षी श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला साजरा केला जातो. यावर्षी रक्षाबंधनाची नेमकी तारीख कोणती, याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
festival
Raksha Bandhan
Panchang
Hindu calendar festivals
Marathi News Esakal
www.esakal.com