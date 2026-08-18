Raksha Bandhan 2026: यंदा रक्षाबंधन नेमकं कधी? 27 की 28? जाणून घ्या योग्य तारीख आणि मुहूर्त; चंद्रग्रहणाचं काय?

Rakhi tying shubh muhurat on 28 August: रक्षाबंधन हा सगळ्यांचाच आवडता सण. बहीण भावाच्या प्रेमाचा हा दिवस. त्यामुळे या सणाकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागून राहिलेलं असतं. हा सण दरवर्षी श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला साजरा केला जातो. यावर्षी रक्षाबंधनाची नेमकी तारीख कोणती, याबद्दल लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. .पचांग काय सांगतं?हिंदू पंचांगानुसार, श्रावण महिन्यातील शुक्ल पक्षाची पौर्णिमा तिथी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजून ८ मिनिटांनी सुरू होईल आणि २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ९ वाजून ४८ मिनिटांनी समाप्त होईल. हिंदू धर्मात उदय तिथीला विशेष महत्त्व असल्याने उदय तिथीनुसार रक्षाबंधनाचा सण २८ ऑगस्ट रोजी साजरा केला जाणार आहे. ज्योतिषांनी आणि पंचांगकर्त्यांनीही याच तारखेला रक्षाबंधन साजरी करणे योग्य मानले आहे..Beed News : बीड जिल्हा रुग्णालयाचा भोंगळ कारभार! सिझेरियन करताना पोटातच सोडले ग्लोज; आतडे सडले अन् गर्भाशय काढावे लागले; १९ वर्षीय माता मरणाच्या दारात.रक्षाबंधनाचा मुहूर्त कधी?२८ ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाला राखी बांधण्यासाठी सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त सकाळी ६ वाजून २३ मिनिटांपासून सकाळी ९ वाजून ४८ मिनिटांपर्यंत असेल. याशिवाय बहिणी दुपारी १२ वाजून १४ मिनिटांपासून दुपारी १ वाजून ५ मिनिटांपर्यंत असणाऱ्या अभिजित मुहूर्तातही आपल्या भावाच्या हातावर राखी बांधू शकतात..Mumbai Local : रेल्वे वाहतुकीचे तीनतेरा! लोकलच्या डब्यावर चढण्याच्या प्रयत्नात ओएचईचा धक्का, घाटकोपरमध्ये लोकल १९ मिनिटे खोळंबली.दुसरे चंद्रग्रहणयाच दिवशी वर्षातील दुसरे चंद्रग्रहण देखील होणार आहे, जे कन्या राशीमध्ये लागेल. हे चंद्रग्रहण सकाळी ८ वाजून ४ मिनिटांपासून सकाळी ११ वाजून २२ मिनिटांपर्यंत राहील. त्यामुळे ग्रहणाच्या काळात रक्षाबंधन कसे साजरे करायचे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. मात्र हे चंद्रग्रहण भारतात दिसणार नसल्याने त्याचे कोणतेही धार्मिक नियम किंवा वेध पाळण्याची गरज नाही. त्यामुळे कोणत्याही संकोचाशिवाय शुभ मुहूर्तावर राखी बांधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.