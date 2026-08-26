संस्कृती

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधनाला भावाने बहिणीकडे जावे की बहिणीने भावाकडे? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता अन् पौराणिक कथा

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Raksha Bandhan 2026: Should Sisters Visit Brother's Home or Vice Versa? Know What Scriptures Say

Raksha Bandhan 2026: Should Sisters Visit Brother's Home or Vice Versa? Know What Scriptures Say

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Raksha bandhan 2026 sister visit brother home rules: बहिण-भावाच्या पवित्र प्रेमाचे प्रतीक असलेला रक्षाबंधन हा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला असून सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. या दिवशी बहीण भावाच्या मनगटावर राखी बांधते, त्याचे औक्षण करते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. भाऊही तिच्या संरक्षणाचे वचन देतो. पण, दरवर्षी या सणादरम्यान अनेकांच्या मनात एक प्रश्न आवर्जून उपस्थित होतो तो म्हणजे—रक्षाबंधनाला बहिणीने भावाच्या घरी जावे की भावाने बहिणीच्या घरी?

या प्रश्नामागची धार्मिक मान्यता, पौराणिक संदर्भ आणि यंदाची राखी बांधण्याची शुभ वेळ याविषयीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे-

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