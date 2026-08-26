Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधनाला भावाने बहिणीकडे जावे की बहिणीने भावाकडे? जाणून घ्या धार्मिक मान्यता अन् पौराणिक कथा

Raksha bandhan 2026 sister visit brother home rules: बहिण-भावाच्या पवित्र प्रेमाचे प्रतीक असलेला रक्षाबंधन हा सण अवघ्या काही दिवसांवर आला असून सर्वत्र उत्साहाचे वातावरण आहे. या दिवशी बहीण भावाच्या मनगटावर राखी बांधते, त्याचे औक्षण करते आणि त्याच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करते. भाऊही तिच्या संरक्षणाचे वचन देतो. पण, दरवर्षी या सणादरम्यान अनेकांच्या मनात एक प्रश्न आवर्जून उपस्थित होतो तो म्हणजे—रक्षाबंधनाला बहिणीने भावाच्या घरी जावे की भावाने बहिणीच्या घरी?या प्रश्नामागची धार्मिक मान्यता, पौराणिक संदर्भ आणि यंदाची राखी बांधण्याची शुभ वेळ याविषयीची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे- .बहिणीने भावाच्या घरी जावे की भावाने बहिणीकडे?धार्मिक परंपरेचा विचार केल्यास, अनेक कुटुंबांमध्ये बहीण भावाच्या घरी जाऊन राखी बांधण्याची प्रथा दीर्घकाळापासून चालत आली आहे. पण, "फक्त बहिणीनेच भावाच्या घरी जावे, भावाने बहिणीकडे जाऊ नये" असा कोणताही कठोर किंवा सर्वसमावेशक शास्त्रीय नियम आढळत नाही.जर काही कारणास्तव बहिणीला भावाच्या घरी जाणे शक्य नसेल, तर भाऊ स्वतः बहिणीच्या घरी जाऊन राखी बांधून घेऊ शकतो. रक्षाबंधनातील मुख्य गाभा हा 'रक्षासूत्र बांधणे' आणि 'परस्पर स्नेह वृद्धिंगत करणे' हा आहे. त्यामुळे हा विधी कोणाच्या घरी होतो यापेक्षा तो श्रद्धेने पार पाडणे अधिक महत्त्वाचे मानले जाते..Raksha Bandhan 2026: भद्राकाळ म्हणजे काय? या काळात राखी का बांधू नये? जाणून घ्या पौराणिक कथा!.पौराणिक कथा काय सांगते?पौराणिक कथेनुसार, जेव्हा भगवान विष्णूंनी वामन अवतार घेऊन राजा बळीला पाताळलोकात पाठवले, तेव्हा ते स्वतः बळीचे द्वारपाल बनून तिथे राहू लागले. विष्णूंना वैकुंठात परत आणण्यासाठी माता लक्ष्मी राजा बळीच्या घरी गेल्या. त्यांनी राजा बळीला रक्षासूत्र बांधून आपला भाऊ मानले आणि भेट म्हणून श्रीविष्णूंना वैकुंठात परत पाठवण्याची विनंती केली. राजा बळीने ती विनंती मान्य केली.या कथेवरून हेच स्पष्ट होते की रक्षाबंधन हे फक्त भावाने बहिणीचे रक्षण करण्याचे प्रतीक नसून, परस्पर आदर, आपुलकी आणि संरक्षणाचे प्रतीक आहे..राखी बांधण्यासाठी 'ही' आहे शुभ वेळ!पंचांगानुसार, यंदा श्रावण पौर्णिमा तिथी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ९:०८ वाजता सुरू होणार असून २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ९:४७ वाजेपर्यंत राहील.पंचांगकर्त्यांच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात २८ ऑगस्ट २०२६ हा संपूर्ण दिवस रक्षाबंधनासाठी शुभ मानला गेला आहे. २८ ऑगस्ट रोजी पौर्णिमा तिथी सकाळी समाप्त झाली असली, तरीही उदयातिथीनुसार संपूर्ण दिवसात कधीही भावाला राखी बांधता येऊ शकते..Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधताना किती गाठी बांधायच्या असतात? जाणून घ्या यामागची खास मान्यता.परंपरा आणि परिस्थितीचा मेळथोडक्यात सांगायचे तर, बहिणीनेच भावाच्या घरी जाणे ही एक धार्मिक सक्ती नसून केवळ एक प्रचलित कौटुंबिक परंपरा आहे. त्यामुळे आपापली सोय, कौटुंबिक परिस्थिती आणि परस्पर सन्मान जपत दोन्हीपैकी कोणत्याही ठिकाणी रक्षाबंधन साजरे करणे हीच या सणाची खरी भावना ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.