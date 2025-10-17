Rama Eakadashi 2025: रमा एकादशीला काय करावे आणि काय करू नये? जाणून घ्या एका क्लिकवर

Rama Ekadashi 2025 Date and Parana time: पंचागानुसार कार्तिक महिन्यातील कृष्ण पक्षातील एकादशी तिथीला 'रमा एकादशी' साजरी केली जाते. यंदा १७ ऑक्टोबरला रमा एकादशी साजरी केली जात आहे. दिवाळीच्या आधी रमा एकादशी साजरी केली जाते. या दिवशी विष्णूसह माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते. या दिवशी मनोभावे पूजा केल्यास पापांपासून मूक्ती मिळते आणि मोक्ष प्राप्त होते. जर तुम्ही रमा एकादशीचे व्रत करत असाल तर पुढील गोष्टी लक्षात ठेवा..पुढील गोष्टी कराव्यारमा एकादशीचा दिवस पूर्णपणे भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. लवकर उठा आणि स्नान करासूर्योदयापूर्वी उठा आणि स्नान करा. स्वच्छ कपडे घालावे.उपवास करण्याचे व्रत घ्यास्नान केल्यानंतर गंगाजलाने पूजास्थळ शुद्ध करा आणि हातात पाणी आणि फुले धरून भगवान विष्णूसमोर खऱ्या मनाने उपवास करण्याचे व्रत घ्यावे.भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची पूजाघरातील मंदिरात भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मीची मूर्ती किंवा फोटो ठेवा. त्यांना पंचामृताने स्नान घाला.या गोष्टी अर्पण कराभगवान विष्णूला चंदनाची पेस्ट, पिवळी फुले, नैवेद्य आणि तुळशीची पाने अर्पण करा. तुळशीशिवाय भगवान विष्णूला नैवेद्य अपूर्ण मानला जातो.व्रतकथा ऐकणेरमा एकादशीची व्रतकथा वाचा किंवा ऐका. कथा ऐकल्याशिवाय उपवास अपूर्ण मानला जातो.दान कराया दिवशी गरीब आणि गरजू लोकांना तुमच्या क्षमतेनुसार अन्न, कपडे, फळे किंवा पैसे दान करणे खूप पुण्यपूर्ण मानले जाते..Vasubaras 2025: वसुबारसेच्या दिवशी कामधेनुची मूर्ती घरात कोणत्या दिशेला ठेवावी? वाचा वास्तूशास्त्र काय सांगतं.पुढील गोष्टी करू नका तामसिक अन्नकांदा, लसूण, मांस, मासे, मद्य आणि इतर तामसिक पदार्थ अजिबात खाऊ नका.तुळशीची पाने तोडू नकाएकादशीला तुळशीची पाने तोडू नका. कारण या दिवशी तुळशीमाता देखील उपवास करते.दिवसा झोपणेया दिवशी दिवसभर झोपणे निषिद्ध मानले जाते..राग आणि शिवीगाळतुमचे मन शांत ठेवा. भांडू नका, वाद घालू नका, खोटे बोलू नका किंवा कोणाशीही शिवीगाळ करू नका.वाईट बोलणेकोणाचीही टीका करणे किंवा वाईट बोलणे टाळा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.