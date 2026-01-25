Rath Saptami 2026: रथ सप्तमीला बनत आहे 5 शुभ योग; जाणून घ्या या दिवशी काय करावं अन् काय नाही?

Rath Saptami 2026: हिंदू धर्मात रथ सप्तमीला विशेष महत्व आहे. यंदा २५ जानेवारी २०२६ रोजी जगभरात साजरी केली जाणार आहे. सूर्यदेवांच्या उपासनेसाठी हा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो. वर्ष २०२६ मध्ये रथ सप्तमीच्या दिवशी अनेक दुर्मिळ योग एकत्र येत असून, कुंडलीतील सूर्यदोष दूर करण्यासाठी हा दिवस अतिशय लाभदायक ठरणार आहे. .रथ सप्तमीचे धार्मिक महत्वरथ सप्तमीला भानू सप्तमी असेही म्हटले जाते. ज्या दिवशी सप्तमी तिथी आणि रविवार एकत्र येतात, त्या दिवशी रथ सप्तमी साजरी केली जाते. या दिवशी सूर्यदेव सात घोड्यांच्या रथावर आरूढ होऊन पृथ्वीवर प्रकाश व ऊर्जा देतात, अशी धार्मिक मान्यता आहे..शुभ मुहूर्तसूर्योदय: सजली ७.१३ब्राह्य मुहूर्त: पहाटे: ५.२६ ते ६.१९अभिजित मुहूर्त : दुपारी १२:१२ ते १२:५५पूजा, दान व जपासाठी अनुकूल वेळ: सकाळी ८:३३ ते दुपारी १२:३४या काळात केलेली सूर्योपासना विशेष फलदायी ठरते..रथ सप्तमीला तयार होणारे ५ महत्वाचे शुभ योग१. रवि योगया दिवशी सकाळपासून दुपारी १:३५ पर्यंत रवि योग राहील. सूर्यदेवांचा प्रभाव वाढवणारा हा योग सर्व प्रकारच्या दोषांचे निवारण करणारा मानला जातो.२. सर्वार्थ सिद्धी योगदुपारी १:३५ पासून सुरू होणारा हा योग पुढील दिवशी सकाळपर्यंत राहील. या योगात केलेली कामे यशस्वी होतात.३. सिद्ध योगसकाळी ११:४६ पर्यंत सिद्ध योग राहील. ध्यान, मंत्रजप, साधना आणि आध्यात्मिक कार्यांसाठी हा योग अत्यंत अनुकूल आहे.४. साध्य योग११:४६ नंतर साध्य योग सुरू होईल आणि पुढील दिवशी सकाळपर्यंत राहील. करिअर, व्यवसाय व महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी हा योग शुभ मानला जातो.५. रेवती नक्षत्रदुपारी १:३५ पर्यंत रेवती नक्षत्र राहील. बुध ग्रहाच्या अधिपत्याखालील हे नक्षत्र शुभ कार्य, दान व पूजा यासाठी उत्तम आहे..रथ सप्तमीला सूर्यदोष निवारणाचे उपायज्या व्यक्तींच्या कुंडलीत सूर्यदोष आहे, त्यांनी रथ सप्तमीच्या दिवशी विशेष उपाय करावेत.सकाळी लवकर उठून स्नान करावेसूर्यदेवांना तांब्याच्या लोट्यातून अर्घ्य अर्पण करावेअर्घ्यात पाणी, गूळ, लाल फुले आणि लाल चंदन वापरावे“ॐ घृणि सूर्याय नमः” या मंत्राचा जप करावादानधर्माचे महत्त्वया दिवशी लाल वस्त्र, गहू, गूळ, केशर, तांबे, सोने किंवा लाल फळांचे दान केल्यास सूर्यदेव प्रसन्न होतात. इच्छुक व्यक्ती योग्य सल्ल्यानंतर माणिक्य रत्न धारण करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.