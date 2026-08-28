Vastu shastra: धावणारा घोडा की हत्तीची मूर्ती? वास्तूनुसार घरात काय ठेवल्याने होईल जास्त फायदा! जाणून घ्या नियम...

Elephant Statue vs Running Horse Vastu Tips: घराची शोभा वाढवण्यासाठी आणि सकारात्मक ऊर्जा मिळवण्यासाठी वास्तुशास्त्रानुसार होम डेकोर करणे अत्यंत फायदेशीर मानले जाते. फेंगशुई आणि वास्तुशास्त्रात धावणाऱ्या घोड्यांचे चित्र आणि हत्तीची मूर्ती या दोन्ही गोष्टी अत्यंत शुभ मानल्या जातात. पण, अनेकदा लोकांच्या मनात प्रश्न असतो की घरात धावणारा घोडा लावावा की हत्तीची मूर्ती ठेवावी?वास्तूनुसार या दोन्ही गोष्टींचे फायदे वेगवेगळे आहेत. तुमच्या गरजेनुसार योग्य वस्तू निवडल्यास घरात सुख-शांति आणि समृद्धी येते..धावणारा घोडा: यश आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीकवास्तुशास्त्रात धावणारे घोडे हे ऊर्जा, आत्मविश्वास, वेग आणि प्रगतीचे प्रतीक मानले जातात.फायदे: हे चित्र घर किंवा ऑफिसमध्ये लावल्याने करिअर, व्यापार आणि शिक्षण क्षेत्रात यश मिळण्याची शक्यता वाढते. व्यावसायिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे अत्यंत लाभदायक मानले जाते.नियम: वास्तूनुसार ७ धावणाऱ्या घोड्यांचे चित्र किंवा मूर्ती सर्वात शुभ मानली जाते. घोड्यांचे तोंड घराच्या आतल्या बाजूला असावे, जेणेकरून सकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करेल..Vastu Tips: घराचा उंबरठा महत्त्वाचा का मानला जातो? 'या' ५ गोष्टी घरासमोर असल्यास वाढतो वास्तुदोष!.हत्तीची मूर्ती: स्थिरता आणि सुरक्षेचे प्रतीकवास्तुशास्त्रात हत्ती शक्ती, बुद्धिमत्ता, समृद्धी आणि सौभाग्याचे प्रतीक मानला जातो.फायदे: घरात हत्तीची मूर्ती ठेवल्याने कौटुंबिक शांतता आणि आर्थिक स्थिरता लाभते. तसेच हे कुटुंबाच्या सुरक्षेसाठी आणि समृद्धीसाठी शुभ मानले जाते.नियम: वर उंचावलेली सोंड असलेला हत्ती धन आणि सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करतो. तर जोडीने ठेवलेली हत्तीची मूर्ती पती-पत्नी आणि कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि विश्वास वाढवते..तुमच्यासाठी काय सर्वोत्तम ठरेल?कारकिर्दीत प्रगतीसाठी: जर तुमचे मुख्य ध्येय नोकरी किंवा व्यवसायात यश आणि प्रगती मिळवणे असेल, तर ७ धावणाऱ्या घोड्यांचे चित्र तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे.आर्थिक स्थिरता आणि शांततेसाठी: जर तुम्हाला घरात सुख-शांती, कौटुंबिक सामंजस्य आणि आर्थिक स्थिरता हवी असेल, तर हत्तीची मूर्ती ठेवणे अधिक फायदेशीर ठरेल. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu shastra: घरात लाकडी देवघर ठेवताय? वास्तुनुसार जाणून घ्या देवघर ठेवण्याची योग्य दिशा,उंची अन् स्वच्छतेचे नियम! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.