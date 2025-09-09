Sankashti Chaturthi 2025: परदेशात संकष्टी चतुर्थी कधी अन् उपवास सोडण्यासाठी चंद्रोदय वेळ कोणती? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

संकष्टी चतुर्थीला गणेश भक्तांनी भगवान गणेशाची पूजा करून संकटांपासून मुक्तता मिळवावी. परदेशात राहणाऱ्या भक्तांसाठी चंद्रोदयाची वेळ आणि उपवास सोडण्याची माहिती पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांनी दिली आहे. आश्विन महिन्यातील संकष्टीला विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी म्हणतात..Sankashti Chaturthi vrat rules and moon sighting abroad: हिंदू धर्मात संकष्टी चतुर्थीचे विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान गणेशाची मनोभावे पूजा केली जाते तसेच आवडणाऱ्या वस्तू अर्पण केल्या जातात. धार्मिक मान्यतेनुसार असं केल्यानं जीवनातील संकटांपासून मुक्तता मिळते आणि सुख-समृद्धी मिळते. दर महिन्याला येणाऱ्या संकष्टी चतुर्थीपैकी आश्विन महिन्यातील संकष्टीला विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी म्हणतात. परदेशातील गणेश भक्तांनी संकष्टी चतुर्थी कधी साजरी करावी आणि उपवास सोडण्यासाठी चंद्रोदयाची वेळ कोणती याबाबत सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांगाकर्ते गौरव देशपांडे यांनी माहिती दिली आहे. .संकष्टी चतुर्थीचे महत्वभगवान गणेशाला विघ्नहर्ता म्हणतात. म्हणून संकष्टी चतुर्थीला उपवास केल्याने सर्व त्रास आणि अडथळे दूर होतात. या दिवशी भगवान गणेशाची तसेच शिव परिवाराची पूजा केल्याने विशेष फळ मिळते. असं मानलं जातं की या दिवशी गणेशाची पूजा केल्याने व्यक्तीची सर्व कामे कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय पूर्ण होतात..परदेशातील चंद्रोदयाची वेळबर्याच वेळा भारतात ज्या दिवशी संकष्टी चतुर्थी साजरी केली जाते, त्याच दिवशी जगभरातील भक्त देखील तीच तारीख धरून उपवास करतात. पण अनेकदा धर्मशास्त्रीय नियमांनुसार स्थानिक चंद्रोदय व तिथी वेगळे असल्यामुळे तीच तारीख योग्य ठरत नाही. म्हणूनच यंदा तुमच्या शहरात नेमकी कोणत्या दिवशी संकष्टी चतुर्थी पाळावी हे जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे..Dubai- 10 सप्टेंबर 2025- 20: 12 GSTAbu Dhabi, UAE- 10 सप्टेंबर 2025- 20:16 GSTDoha,Qatar- 10 सप्टेंबर 2025- 19:27 ASTMuscat,Oman- 10 सप्टेंबर 2025-20:01GSTRiyadh, Saudi Arabia- 10 सप्टेंबर 2025- 19:48ASTJeddah, Saudi Srabia- 10 सप्टेंबर 2025-2-:22ASTLondon, UK- 10 सप्टेंबर 2025- 20:11 BSTParis, France- 10 सप्टेंबर 2025- 21: 08 CESTBerlin, Germany- 10 सप्टेंबर 2025 -20:14CESTRome, Italy- 10 सप्टेंबर 2025- 20:42 CESTMadrid Spain- 10 सप्टेंबर 2025- 21: 51 CESTMoscow, Russia- 10 सप्टेंबर 2025- 19:26 MSKIstanbul, Turkiye- 10 सप्टेंबर 2025- 20:36 TRTCairo, Egypt- 10 सप्टेंबर 2025- 20: 44 EESTNairobi, Kenya-10 सप्टेंबर 2025- 20:57 EATJohannesburg,S. Africa- 10 सप्टेंबर 2025-21:03 SASTNew York-USA- 10 सप्टेंबर 2025 -20:37 EDTChicago, UAS- 10 सप्टेंबर 2025- 20:30 CDTLos Angeles, USA- 10 सप्टेंबर 2025- 20:51 PDTToronto, Canada-10 सप्टेंबर 2025- 20:53 EDTVancouver, Canada- 10 सप्टेंबर 2025- 20: 36 PDT .संकष्टी चतुर्थी व्रताचा संकल्प व अर्घ्यदान विधीसंकष्टी चतुर्थीचे दिवशी सकाळी स्नान इ. करुन शुचिर्भूत होऊन उजव्या हातात पाणी व अक्षता घेऊन पुढील संकल्प करावा. ॐ विष्णूः (३ वेळा म्हणणे), ॐ तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयेपरार्द्ध श्रीश्वेतवाराहकल्पे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते दंडकारण्येदेशे पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलिप्रथमचरणे नामसंवत्सरे ऋतौ मासे पक्षे ....... तिथौ वासरे....... नक्षत्रे....... योगे ..राशीस्थितेचंद्रे......राशीस्थिते सूर्ये....... राशीस्थितेदेवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथायथं राशीस्थान स्थितेषु ...... गोत्रोत्पन्नः ..नामाऽहं मम सर्वकर्मनिर्विघ्नसिद्धि पुत्रपौत्रसौभाग्यादिसिद्धयर्थं श्रीसंकष्टहर गणपतिप्रीत्यर्थं संकष्टहरचतुर्थीव्रतमहं करिष्ये। असे म्हणूने पाणी ताम्हणात सोडावे. या दिवशी उपवास करुन सायंकाली अभ्यंगस्नान करुन यथाशक्ती गणेशाचे पूजन करावे. चंद्रोदयी पुढील मंत्र म्हणून चंद्राला व श्रीगणेशास अर्घ्य द्यावे व नंतर उपवास सोडावा..चंद्र अर्घ्यदान मंत्र -ज्योत्स्नापते नमस्तुभ्यं नमस्ते ज्योतिषां पते । नमस्ते रोहिणीकांत गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते ।। क्षीरोदार्णवसंभूत लक्ष्मीबन्धो निशाकर। गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गणेशप्रीतिवर्धन ।।गणेश अर्घ्यदान मंत्र -गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धिप्रदायक । संकष्टं हर मे देव गृहाणाध्यं नमोऽस्तुते ।।गौरीसुत नमस्तेऽस्तु सततं मोदकप्रिय । सर्वसंकष्टनाशाय गृहाणाय नमोऽस्तुते ।।कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां वै पूजितोऽसि शुभाप्तये । गृहाणार्घ्य मया दत्तं मम कामान्प्रपूरय ।.परदेशात संकष्टी चतुर्थी कधी साजरी केली जाते? उत्तर: संकष्टी चतुर्थी ही कृष्ण पक्षातील चतुर्थी तिथीनुसार साजरी केली जाते, जी स्थानिक पंचांगानुसार वेगळी असू शकते. उदाहरणार्थ, २०२५ मध्ये सप्टेंबर महिन्यातील संकष्टी चतुर्थी १० सप्टेंबरला (बुधवार) आहे. परदेशात (उदा. USA, UK, UAE) स्थानिक वेळेनुसार चंद्रोदय पाहून व्रत केले जाते, जे भारतापेक्षा ४-१० तास मागे किंवा पुढे असू शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.