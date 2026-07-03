Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टीचा उपवास करताय ? चुकूनही खाऊ नका 'हे' ५ पदार्थ...

Sankashti 2026,Timing & 5 Rules: आज म्हणजेच शुक्रवार, ३ जुलै २०२६ ला आषाढ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील संकष्टी चतुर्थी आहे, ज्याला 'कृष्णपिंगल संकष्टी चतुर्थी' म्हटले जाते. या दिवशी भगवान श्रीगणेशाची मनोभावे पूजा केली जाते. आजच्या दिवशी अत्यंत शुभ असा 'सर्वार्थ सिद्धी योग' देखील जुळून आला आहे. संकष्टी चतुर्थीचा उपवास चंद्रोदयानंतरच (चंद्र पाहिल्यानंतर) सोडला जातो. त्यामुळे आजच्या उपवासाचे नियम आणि चंद्रोदयाची वेळ खालीलप्रमाणे आहे. चंद्रोदय आणि शुभ मुहूर्तचंद्रोदय वेळ: आज ३ जुलै रोजी रात्री ०९:५३ वाजता चंद्रोदय होईल.चतुर्थी तिथी समाप्ती: शनिवार, ४ जुलै रोजी दुपारी १२:४० वाजता..उपवासाला चुकूनही खाऊ नका 'हे' ५ पदार्थहिंदू धर्मशास्त्रानुसार, संकष्टी चतुर्थीचा उपवास करताना काही गोष्टी खाण्यास मनाई आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास उपवासाचे पुण्य मिळत नाही.जमिनीखालील पदार्थ (कंदमुळे): उपवासाच्या दिवशी गाजर, बीट, मुळा आणि कांदा असे जमिनीखाली उगवणारे पदार्थ खाऊ नयेत.फणस: संकष्टीच्या दिवशी फणस किंवा फणसापासून बनवलेले कोणतेही पदार्थ खाणे वर्ज्य मानले जाते.काळे मीठ: उपवासात नेहमी सैंधव मीठाचा वापर करावा. रोजचे पांढरे मीठ चालते, पण काळे मीठ (Black Salt) चुकूनही वापरू नका..Angaraki Sankashti Chaturthi 2026: श्रीगणेशाच्या कृपेने पूर्ण होतील सर्व मनोकामना; फक्त ‘या’ सोप्या पद्धतीने भरा इच्छापूर्ती कलश.मांसाहार आणि मद्यपान: या पवित्र दिवशी घरातील कोणत्याही सदस्याने मांसाहार किंवा मद्यपान करू नये.उष्टे अन्न: उपवासाच्या दिवशी उष्टे किंवा शिळे अन्न खाणे पूर्णपणे वर्ज्य आहे.गणपती बाप्पाच्या पूजेमध्ये कधीही तुळशीचा वापर करू नका. श्रीगणेश आणि तुळशीचे वैर असल्यामुळे गणपती पूजेत तुळस वाहणे अशुभ मानले जाते. पूजेसाठी फक्त दूर्वा आणि लाल फुलांचा वापर करा..उपवासाला काय खावे ?फळे: शरीरातील पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी रसदार फळे खा.साबुदाणा: तुम्ही साबुदाण्याची खिचडी किंवा वडे खाऊ शकता.दही आणि चहा: उपवासात थकवा जाणवू नये म्हणून दही किंवा चहा घेण्यास हरकत नाही.भगवान श्रीगणेशाची ही भक्ती तुमच्या जीवनातील सर्व संकटे दूर करो, हीच प्रार्थना! गणपती बाप्पा मोरया!.Ashadhi Ekadashi Special Trains : पंढरपूरला जाणाऱ्या भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! पुणे, नागपूर आणि कोल्हापूरहून सुटणार विशेष रेल्वे; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.