Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्येच्या दिवशी करा 'हे' खास उपाय, मिळेल पितरांचा आशीर्वाद

सर्व पितृ अमावस्या हा दिवस पूर्वजांना श्रद्धांजली वाहण्याचा आणि पितृ पक्षाचा शेवट मानला जातो. या दिवशी काही उपाय करणे शुभ मानले जाते. यामुळे पितरांच्या आत्म्याला शांती मिळते. .Sarva Pitru Amavasya 2025 spiritual benefits: आज आश्विन महिन्यातील अमावस्या आहे. हिंदू धर्मात याला सर्व पितृ अमावस्या म्हणून ओळखले जाते. हा दिवस सर्व पूर्वजांचे स्मरण करण्याचा दिवस मानला जातो. ज्यांच्या तारखा आपल्याला माहित नसतील किंवा ज्यांना आपण अनवधानाने विसरलो असू शकतो. असं मानलं जातं की पितृ पक्षाच्या वेळी मृत आत्मे पृथ्वीवर परत येतात. त्यांना श्रद्धा आणि आदराने निरोप देण्यासाठी सर्व पितृ अमावस्या विशेष महत्त्व देते. या वर्षी, अमावस्या शनिवारी रात्री १२:०७ वाजता सुरू झाली आणि २१ सप्टेंबर रोजी पहाटे १:४७ पर्यंत चालेल. उदय तिथीला असल्याने त्याचे महत्त्व आणखी जास्त आहे. सर्व पितृ अमावस्या हा केवळ पूर्वजांना श्रद्धांजली वाहण्याचा दिवस नाही तर पितृ पक्षाचा शेवट देखील आहे. या दिवशी केलेले कार्य केवळ पूर्वजांना शांती देत नाही तर कुटुंबातील सदस्यांना आनंद, आरोग्य आणि समृद्धी देखील आणते. तुम्ही पुढील उपाय करू शकता. .सर्व पितृ अमावस्येचे महत्त्वहिंदू धर्मात पूर्वजांचे स्मरण करणे अत्यंत शुभ मानलं जातं. या दिवशी श्राद्ध आणि तर्पण केल्यानं केवळ मृत आत्म्यांना शांती मिळत नाही तर जिवंतांना आनंद, समृद्धी आणि कल्याण देखील मिळते. पितृपक्षाच्या समाप्तीचा हा दिवस, पूर्वजांना निरोप देण्याचा दिवस मानला जातो. या दिवशी श्राद्ध विधी करणे आणि पूर्वजांना दान करणे फलदायी आणि शुभ मानले जाते. .स्नान आणि शुद्धीकरणया दिवशी सकाळी लवकर आंघोळ करा आणि स्वच्छ कपडे घाला. तीळ मिसळलेले पाणी वापरणे शुभ मानले जाते.देणगी आणि अन्नदानअमावस्येच्या दिवशी १६ भूदेवांना भोजन देण्याची प्रथा आहे. शिवाय, गायी, कुत्रे आणि विशेषतः कावळ्यांना भोजन देणे अत्यंत पुण्यपूर्ण मानलं जातं. कुटुंबातील ब्राह्मणांना भोजन देणे देखील खूप शुभ मानलं जातं. या दिवशी दान करताना कपडे, पैसे आणि अन्न यांचा समावेश असावा..श्रद्धा आणि तर्पणमुख्य श्राद्ध विधीमध्ये पूर्वजांच्या नावाने पाणी आणि तीळ अर्पण करणे समाविष्ट आहे. पाणी दक्षिणेकडे तोंड करून आणि हात जोडून अर्पण करावे. जर एखाद्या व्यक्तीला विहित विधीनुसार संपूर्ण श्राद्ध विधी करता येत नसेल, तर तो सकाळी स्नान करून, दक्षिणेकडे तोंड करून तीळ मिसळलेले पाणी अर्पण करू शकतो आणि म्हणू शकतो: "सूर्यदिक पालो (सर्व दिशांचा सूर्यदेव), माझ्याकडे धन, धान्य आणि इतर भौतिक वस्तूंची कमतरता आहे. म्हणून, मी विहित विधीनुसार तुम्हाला प्रसन्न करण्यासाठी श्राद्ध विधी आणि इतर विधी करू शकत नाही." यानंतर, हात जोडून पूर्वजांना आदर आणि प्रेमाने नमस्कार करावा. दिवे आणि अन्न प्रज्वलनसंध्याकाळी मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावावा आणि त्याच्या जवळ अन्न ठेवावे. यामुळे जाणाऱ्या पूर्वजांना प्रकाश मिळेल आणि त्यांचे आदराने स्वागत करता येईल..पूजेची पद्धत:सकाळी आंघोळ करा.तीळ मिसळलेले पाणी घ्या आणि दक्षिणेकडे तोंड करा. दोन्ही हात आकाशाकडे वर करा, पाणी अर्पण करा आणि पूर्वजांना नमस्कार करा.या सोप्या पद्धतीने तुम्ही तुमच्या पूर्वजांचे आशीर्वाद मिळवू शकता आणि तुमच्या घरात आनंद, समृद्धी आणि शांती आणू शकता.