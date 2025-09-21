संस्कृती

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्येच्या दिवशी करा 'हे' खास उपाय, मिळेल पितरांचा आशीर्वाद

Sarva Pitru Amavasya 2025 rituals and remedies: आज आश्विन महिन्यातील अमावस्या साजरी केली जात आहे. हिंदू धर्मात सर्व पितृ पक्ष अमावस्येला खुप महत्व आहे. या दिवशी आपल्या सर्व पूर्वजांचे स्मरण करणे शुभ मानले जाते. तसेच या दिवशी काही खास उपाय केल्यास पितरांचा आशीर्वाद कायम तुमच्यावर राहतो.
Remedies for Pitru Dosha on Sarva Pitru Amavasya

पुजा बोनकिले
सर्व पितृ अमावस्या हा दिवस पूर्वजांना श्रद्धांजली वाहण्याचा आणि पितृ पक्षाचा शेवट मानला जातो.

या दिवशी काही उपाय करणे शुभ मानले जाते.

यामुळे पितरांच्या आत्म्याला शांती मिळते.

Sarva Pitru Amavasya 2025 spiritual benefits:  आज आश्विन महिन्यातील अमावस्या आहे. हिंदू धर्मात याला सर्व पितृ अमावस्या म्हणून ओळखले जाते. हा दिवस सर्व पूर्वजांचे स्मरण करण्याचा दिवस मानला जातो. ज्यांच्या तारखा आपल्याला माहित नसतील किंवा ज्यांना आपण अनवधानाने विसरलो असू शकतो. असं मानलं जातं की पितृ पक्षाच्या वेळी मृत आत्मे पृथ्वीवर परत येतात. त्यांना श्रद्धा आणि आदराने निरोप देण्यासाठी सर्व पितृ अमावस्या विशेष महत्त्व देते.

या वर्षी, अमावस्या शनिवारी रात्री १२:०७ वाजता सुरू झाली आणि २१ सप्टेंबर रोजी पहाटे १:४७ पर्यंत चालेल. उदय तिथीला असल्याने त्याचे महत्त्व आणखी जास्त आहे. सर्व पितृ अमावस्या हा केवळ पूर्वजांना श्रद्धांजली वाहण्याचा दिवस नाही तर पितृ पक्षाचा शेवट देखील आहे. या दिवशी केलेले कार्य केवळ पूर्वजांना शांती देत ​​नाही तर कुटुंबातील सदस्यांना आनंद, आरोग्य आणि समृद्धी देखील आणते. तुम्ही पुढील उपाय करू शकता.

