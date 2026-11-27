डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीने दोन मोठ्या घडामोडी घडणार आहेत. अवघ्या ४८ तासांच्या अंतराने शनी आणि गुरू आपली चाल बदलणार आहेत. ११ डिसेंबरला शनी मीन राशीत मार्गी होणार असून, १३ डिसेंबरला गुरू सिंह राशीत वक्री होणार आहेत. या दोन्ही ग्रहांच्या स्थितीचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होऊ शकतो, असा ज्योतिषीय अंदाज आहे..शनीला नोकरी, मेहनत आणि कर्माचा कारक मानलं जातं. तर गुरूचा संबंध शिक्षण, विवाह, संतती, धन आणि भाग्याशी जोडला जातो. त्यामुळे या ग्रहांच्या चालीत बदल झाल्याने काही राशींच्या जुन्या अडचणी पुन्हा समोर येऊ शकतात. काहींच्या कामाचा व्याप वाढेल, तर काहींना आर्थिक निर्णयांचा पुन्हा विचार करावा लागू शकतो..शनी २७ जुलैपासून मीन राशीत वक्री आहेत. आता ११ डिसेंबरला ते पुन्हा मार्गी होणार आहेत. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शनीच्या मार्गी चालीमुळे रखडलेली कामं पुढे सरकण्याची शक्यता असते. नोकरदारांना आपल्या जबाबदाऱ्यांकडे अधिक लक्ष द्यावं लागेल. व्यावसायिकांना जुन्या निर्णयांचा आढावा घेण्याची संधी मिळू शकते..शनी मार्गी झाल्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजेच १३ डिसेंबरला गुरू सिंह राशीत वक्री होतील. त्यामुळे शिक्षण, विवाह, पैसा आणि संततीशी संबंधित विषयांवर पुन्हा विचार करण्याची वेळ येऊ शकते. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाकडे नव्याने लक्ष द्यावं लागेल. नोकरी आणि व्यवसायातील महत्त्वाचे निर्णय घेताना घाई टाळणं योग्य ठरेल..१२ राशींवर काय परिणाम होणार?मेष: खर्चावर नियंत्रण ठेवावं लागेल. परदेशाशी संबंधित कामांमध्ये व्यस्तता वाढू शकते. प्रेमसंबंधांमध्ये जुना विषय पुन्हा निघण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांनी अभ्यासाकडे लक्ष द्यावं.वृषभ: नोकरी आणि उत्पन्नाच्या बाबतीत नव्या संधी मिळू शकतात. जुने संपर्क उपयोगी पडतील. घर किंवा मालमत्तेशी संबंधित एखादा निर्णय पुन्हा चर्चेत येऊ शकतो..मिथुन: करिअरच्या दृष्टीने हा काळ महत्त्वाचा ठरेल. कामाच्या ठिकाणी जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. जुने काम पूर्ण करण्याची संधी मिळेल. छोट्या प्रवासाचं नियोजनही होऊ शकतं.कर्क: भाग्य आणि शिक्षणाशी संबंधित बाबींमध्ये बदल जाणवू शकतात. धार्मिक प्रवासाची योजना आखली जाऊ शकते. कुटुंब आणि पैशांशी संबंधित निर्णय विचारपूर्वक घ्यावेत..सिंह: गुरू तुमच्याच राशीत वक्री होणार असल्याने वैयक्तिक निर्णय आणि भविष्यातील योजनांचा पुन्हा विचार करावा लागू शकतो. खर्चावर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल.कन्या: भागीदारी आणि वैवाहिक जीवनातील विषयांकडे लक्ष द्यावं लागेल. जुना वाद चर्चेतून सोडवण्याची संधी मिळू शकते. अनावश्यक खर्च टाळा..तूळ: नोकरी आणि स्पर्धेशी संबंधित बाबींमध्ये दिलासा मिळू शकतो. जुने वाद संपवण्याचे प्रयत्न यशस्वी होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाशी संबंधित जुनी संधी पुन्हा समोर येऊ शकते.वृश्चिक: शिक्षण, प्रेम आणि संततीशी संबंधित कामांमध्ये व्यस्तता वाढेल. नोकरीत जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. करिअरशी संबंधित एखादा जुना निर्णय बदलण्याची वेळ येऊ शकते..धनु: घर आणि कुटुंबाशी संबंधित कामांसाठी वेळ द्यावा लागेल. मालमत्तेचा एखादा विषय पुढे सरकू शकतो. उच्च शिक्षण आणि प्रवासाशी संबंधित निर्णय घेताना संयम ठेवावा.मकर: यापूर्वी केलेल्या प्रयत्नांचा फायदा मिळू शकतो. भाऊ-बहिणींसोबतच्या संबंधांकडे लक्ष द्यावं लागेल. गुंतवणूक आणि अचानक होणाऱ्या खर्चांबाबत सावध राहा..कुंभ: पैसा आणि बचतीच्या बाबतीत अधिक गंभीर व्हावं लागेल. कुटुंबात एखाद्या जुन्या विषयावर चर्चा होऊ शकते. भागीदारीच्या कामात विचारपूर्वक निर्णय घ्या.मीन: शनी तुमच्याच राशीत मार्गी होणार असल्याने रखडलेली कामं पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांना वेग मिळू शकतो. नोकरी आणि आरोग्याशी संबंधित जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.