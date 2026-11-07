शनीच्या तिसऱ्या, सातव्या अन् दहाव्या दृष्टिचा प्रभाव! ५ राशींना मिळणार कर्माचं फळ; कोणाला फायदा?

ज्योतिषशास्त्रात शनी ग्रहाला विशेष महत्त्व आहे. शनीदेवांना कर्मफलदाता म्हटलं जातं. म्हणजेच व्यक्तीला त्याच्या कर्मानुसार फळ देणारा ग्रह अशी त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे शनीची चाल, त्यांची दृष्टी आणि राशीतील स्थान याकडे ज्योतिषशास्त्रात विशेष लक्ष दिलं जातं. सध्या शनी मीन राशीत वक्री अवस्थेत आहेत. या काळात शनीची तिसरी, सातवी आणि दहावी दृष्टी अनुक्रमे वृषभ, कन्या आणि धनु राशीवर पडत आहे. याशिवाय मीन राशीतील शनीची उपस्थिती आणि मिथुन राशीच्या दशम भावातील त्यांचं स्थानही महत्त्वाचं मानलं जात आहे. त्यामुळे पाच राशींच्या जातकांसाठी हा काळ करिअर, आर्थिक व्यवहार आणि कौटुंबिक जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शनीची तिसरी दृष्टी काही नवीन संधी घेऊन येऊ शकते. नोकरीत अनेक दिवसांपासून रखडलेली कामं मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थितीतही हळूहळू सुधारणा होऊ शकते. मात्र, मोठी गुंतवणूक करताना घाई करू नका. सातत्याने मेहनत घेतल्यास त्याचे चांगले परिणाम मिळू शकतात..कन्या राशी : कन्या राशीवर शनीची सातवी दृष्टी पडत आहे. त्यामुळे नातेसंबंध आणि व्यावसायिक भागीदारीत जपून पावलं टाकावी लागतील. नवीन करार करताना सर्व बाबी तपासून घ्या. नोकरीत जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. जोडीदाराशी बोलताना संयम ठेवल्यास जुने मतभेद दूर करण्याची संधी मिळू शकते..2 नोव्हेंबर 2026 राशिभविष्य! ‘या’ राशींच्या व्यवसायात वाढणार उलाढाल.धनु राशी : धनु राशीवर शनीची दहावी दृष्टी आहे. त्यामुळे करिअर आणि कामाच्या ठिकाणी काही महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. नोकरीत नवीन जबाबदारी मिळण्याची शक्यता आहे. वरिष्ठांशी चांगले संबंध ठेवणं फायद्याचं ठरेल. व्यवसायात जुन्या प्रयत्नांना यश मिळू शकतं. मात्र, त्यासाठी संयम आणि मेहनत आवश्यक असेल..मीन राशी : मीन राशीतच शनी विराजमान असून या राशीवर साडेसातीचा मध्य टप्पा सुरू आहे. त्यामुळे कामाचा ताण वाढू शकतो. कोणताही निर्णय घेताना घाई करू नका. आर्थिक बाबतीत अनावश्यक खर्च टाळा. कुटुंबासाठी वेळ काढण्यासोबतच आरोग्याकडेही लक्ष देणं गरजेचं आहे..मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या दशम भावात शनी गोचर करत आहेत. हा भाव करिअर आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित मानला जातो. त्यामुळे नोकरीत मेहनत आणि जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. व्यवसायात नवीन योजना सुरू करण्याची संधी मिळू शकते. मात्र, अपेक्षित यश मिळण्यासाठी थोडी प्रतीक्षा करावी लागू शकते..8 ऑक्टोबर 2026 राशिभविष्य! 'या' राशींची रखडलेली कामे मार्गी लागतील.११ डिसेंबरला शनी होणार मार्गीसध्या मीन राशीत वक्री असलेले शनीदेव ११ डिसेंबर २०२६ रोजी मार्गी होणार आहेत. त्यानंतर त्यांची चाल पुन्हा सरळ होईल. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शनी मार्गी झाल्यानंतर कामकाजातील अडथळे आणि रखडलेल्या गोष्टींमध्ये बदल जाणवू शकतो. त्यामुळे या पाच राशींच्या जातकांसाठी डिसेंबर महिना महत्त्वाचा ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.