Lucky Mulank : तुमच्या जन्मतारखेत दडलंय तुमच्या यशाचं रहस्य; वयाच्या कितव्या वर्षी उजळणार भाग्य? पूर्ण होणार मोठं स्वप्न, पाहा

आपल्या जन्माची तारीख केवळ एक आकडा नसून ती आपल्या आयुष्यातील ऊर्जेचा मुख्य स्त्रोत असते. अंकशास्त्रानुसार, या आकड्यांचा योग्य अभ्यास केल्यास आपल्या संघर्षाचे दिवस कधी संपणार याचा उलगडा होतो. वयाच्या नेमक्या कोणत्या वर्षी तुमचे भाग्य उजळणार, याचे गुपित याच तारखेत दडलेले असते..मूलांक आणि भाग्यंक कसा शोधायचा?या प्रवासाची पहिली पायरी म्हणजे तुमचे मुख्य अंक शोधणे. तुमची जन्मतारीख समजा १४ असेल, तर १+४ = ५ हा तुमचा 'मूलांक' होतो. यानंतर, तुमची पूर्ण जन्मतारीख, महिना आणि वर्ष या सर्वांची एकत्र बेरीज करा. उदाहरणार्थ, १४-०५-१९९५ ही जन्मतारीख असल्यास, १४+५+१९९५ मधील सर्व सुट्या अंकांची (१+४+५+१+९+९+५ = ३४, म्हणजेच ३+४ = ७) बेरीज करा. हा आलेला एक अंकी '७' आकडा तुमचा 'भाग्यंक' मानला जातो, जो तुमच्या यशाची गुरुकिल्ली आहे..Numerology : 'या' 2 मुलांकाचे लोक कामाच्या व्यापात अडकून पर्सनल लाइफ बिघडवतात; लवकर येतं आजारपण, त्यावेळी कोणीच नसतं जवळ.तुमचा हा भाग्यंक तुमच्या भाग्योदयाचे वय ठरवतो. अंकशास्त्रानुसार प्रत्येक भाग्यंकाचे एक ठराविक वर्ष नशिबाचे दरवाजे उघडणारे ठरते. उदाहरणार्थ, भाग्यंक १ असणाऱ्यांसाठी वयाचे २८ वे वर्ष, तर भाग्यंक ५ असणाऱ्यांसाठी ३२ वे वर्ष हे यशाचा सुवर्णकाळ मानले जाते..Mulank : 'या' 3 मुलांकाचे लोक सतत आजारी पडतात, शनीच्या साडेसातीमुळे रोज येतात नव्या अडचणी, पाहा यावर उपाय काय?.शेवटच्या टप्प्यात, जेव्हा तुमचे चालू वय आणि तुमचा भाग्यंक यांचा ताळमेळ बसतो तेव्हा ग्रहांची स्थिती अनुकूल होते. या ठराविक वयात घेतलेले निर्णय किंवा सुरू केलेले नवीन काम तुम्हाला अफाट यश मिळवून देते. म्हणूनच या सुवर्णकाळासाठी आधीपासूनच तयार राहणे आवश्यक असते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.