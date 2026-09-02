September 2026 Calendar: शिक्षक दिन, दहीहंडी, पोळा ते गणेशोत्सव; जाणून घ्या सप्टेंबर महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी

सप्टेंबर महिना म्हणजे सण-उत्सवांची लगबग, धार्मिक विधी आणि शुभ मुहूर्तांची रेलचेल! श्रीकृष्ण जन्माष्टमीसाठी दहीहंडीची लगबग, शिक्षक दिनासाठी भाषण, पोळ्यासाठी पूजेची तयारी तर सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे सगळ्यांच्या लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाची आणि त्याच्या स्वागताची तयारी असणार आहे. घराघरांत पूजा-अर्चा, सणांची तयारी आणि उत्साहाचं वातावरण असेल. त्यामुळे सप्टेंबर २०२६ मध्ये कोणता सण आणि खास दिवस नेमका कधी आहे, पूजा-विधी किंवा महत्त्व काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी पाहा सप्टेंबर महिन्याचं संपूर्ण सण-उत्सव कॅलेंडर! .सप्टेंबर मधील सण-उत्सवांची यादी१ सप्टेंबर – मंगळागौरी पूजन४ सप्टेंबर – श्री कृष्ण जयंती५ सप्टेंबर – गोपाळकाला , शिक्षक दिन७ सप्टेंबर – चौथा श्रावणी सोमवार आणि अजा एकादशी८ सप्टेंबर – भोमप्रदोष१० सप्टेंबर – पोळा.११ सप्टेंबर – श्रावण अमावस्या१२ सप्टेंबर – भाद्रपद मासारंभ१४ सप्टेंबर – हरतालिका, गणेश चतुर्थी१५ सप्टेंबर – ऋषी पंचमी१७ सप्टेंबर – ज्येष्ठ गौरी आवाहन१८ सप्टेंबर – ज्येष्ठ गौरी पूजन.१९ सप्टेंबर – ज्येष्ठ गौरी विसर्जन२२ सप्टेंबर – परिवर्तिनी एकादशी२५ सप्टेंबर – अनंत चतुर्दशी२७ सप्टेंबर – पितृ पक्ष२९ सप्टेंबर – अंगारकी संकष्टी चतुर्थी.भाद्रपद महिना २०२६श्रावण महिन्याची सांगता ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी अमावास्येच्या दिवशी होईल. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १२ सप्टेंबर २०२६ पासून भाद्रपद महिन्याला सुरुवात होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.