Shakambhari Navrtri 2025: शाकांभरी नवरात्र का आहे खास? जाणून घ्या तारीख, पूजा विधी अन् महत्त्व एकाच क्लिकवर

2025 Banda Ashtami: हिंदू धर्मात एकूण चार नवरात्री साजऱ्या केल्या जातात. त्यापैकी अश्विन महिन्यातील ही मुख्यतः साजरी केली जाते. मात्र इतर नवरात्रींना देखील तेवढेच महत्त्व आहे. शाकंभरी नवरात्र त्यापैकीच एक. हा हिंदू धर्मातील एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि आध्यात्मिक सण आहे. दुष्काळ आणि उपासमारीपासून मानवजातीचे रक्षण करणाऱ्या आदिशक्तीच्या शाकंभरी स्वरूपाची या काळात भक्तिभावाने उपासना केली जाते. याच कारणामुळे कृषीप्रधान भागांमध्ये हा उत्सव मोठ्या श्रद्धेने पाळला जातो. पौष महिन्यात येणाऱ्या या नवरात्रीत निसर्ग, अन्न, समृद्धी आणि दैवी संरक्षण यांचे प्रतीक म्हणून शाकंभरी देवीची पूजा केली जाते. .शाकंभरी नवरात्रोत्सव २०२५: तारीखा आणि तिथीहिंदू पंचांगानुसार, पौष शुक्ल अष्टमी तिथी २७ डिसेंबर रोजी दुपारी १:०९ वाजता सुरू होईल आणि २८ डिसेंबर रोजी सकाळी ११:५९ वाजता समाप्त होईल. त्यामुळे नवरात्र २८ डिसेंबर २०२५ रोजी सुरु होणार असून ३ जानेवारी २०२६ रोजी संपन्न होईल.शाकंभरी नवरात्रोत्सव प्रारंभ: २८ डिसेंबर २०२५शाकंभरी नवरात्रोत्सव समाप्ती / शाकंभरी जयंती: ३ जानेवारी २०२६पौष शुक्ल अष्टमी: २८ डिसेंबर २०२५पौष पौर्णिमा: ३ जानेवारी २०२६.इतर नवरात्रांपेक्षा शाकंभरी नवरात्र वेगळे का?हिंदू परंपरेनुसार वर्षभरात चार नवरात्री साजऱ्या केल्या जातात. परंतु, शाकंभरी नवरात्रोत्सव इतर नवरात्रांपेक्षा वेगळा आहे. ही नवरात्र साधारणतः शुक्ल प्रतिपदेपासून सुरू होते; परंतु शाकंभरी नवरात्र पौष शुक्ल अष्टमीपासून सुरू होऊन पौर्णिमेपर्यंत चालते. नवरात्र नऊ दिवसांचे असते, परंतु हा उत्सव मुख्यतः आठ दिवसांचा असतो. तथापि, चंद्रस्थितीनुसार शाकंभरी नवरात्र कधी सात किंवा नऊ दिवसांचेही असू शकते. पौष शुक्ल अष्टमीपासून सुरू होणारा हा काळ अत्यंत शुभ मानला जातो..शाकंभरी देवीचे आध्यात्मिक महत्त्वपौराणिक कथांनुसार, पृथ्वीवर एकदा भीषण दुष्काळ पडला होता, तवा शाकंभरी देवीने आपल्या दिव्य शक्तीने फळे, भाजीपाला, धान्य आणि हरितसृष्टी निर्माण करून माणसांसाठी अन्नदान केलं होतं. त्यामुळे शाकंभरी देवीला अन्न, वनस्पती, धान्य आणि पोषणाची देवी मानले जाते. शाकंभरी देवीचे रूप बहुधा हिरवळीने म्हणजेच पानं, फळं फुलं आणि धान्यांनी वेढलेलं दिसतं, जे समृद्धी, मूल होण्याचं आणि आयुष्याचं प्रतीक आहे..पूजा विधी- शाकंभरी नवरात्रात सगळे भाविक पहाटे उठून स्नान करतात, स्वच्छ घालतात आणि शुद्ध बी प्रसन्न अंतःकरणाने देवीची पूजा करतात.- अश्विन नवरात्रीसारखंच अनेकजण उपवास करतात, मंत्रजप करतात आणि देवीला सोळा श्रृंगार अर्पण करतात. यासोबतच लाल ओढणी किंवा वस्त्र अर्पण करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे.- देवीला फळे, भाजीपाला आणि हिरवी पाने अर्पण केली जातात.- दुर्गा सप्तशतीचे पठण आणि नियमित आरती केली जाते.- घटस्थापनेला जसे घाट बसतात तसेच मातीच्या मडक्यात ज्वारी आणि सत्तूचे बियाणे लावले जाते..नवरात्रकाळात तामसिक अन्न व सवयींपासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला जातो. अनेक मंदिरांमध्ये विशेष पूजा, अभिषेक आणि सामूहिक प्रार्थना आयोजित केल्या जातात. कर्नाटकात देवीची पूजा बनशंकरी देवी म्हणून केली जाते आणि पौष शुक्ल अष्टमीला विशेष महत्त्व असते.महाराष्ट्रासह राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील काही भागांत शाकंभरी नवरात्र मोठ्या श्रद्धेने साजरे केले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.