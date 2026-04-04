Horoscope News : 'या' तारखेपासून शनीदेव बदलणार 5 राशींचं नशीब ! शंकराची होणार कृपा, भाग्योदयाची सुरुवात

Marathi Rashi Bhavishya : ज्योतिषशास्त्र ही भविष्य जाणून घेण्याची अत्यंत जुनी शाखा आहे. ज्योतिषमध्ये प्रत्येक ग्रहाला महत्त्व आहे पण विशेष महत्त्व आहे शनीला. शनिदेवांना कर्माचे दाता मानलं जातं. व्यक्तीच्या कर्मानुसार ते शुभ आणि अशुभ फळ देतात अशी मान्यता आहे. .न्यायदेवता असलेले शनी 13 एप्रिलला मीन राशीत अस्त होणार असून 22 एप्रिलला त्यांचा उदय होणार आहे. याचा फायदा पाच राशींना होणार असून त्यांना अत्यंत शुभ फळं या काळात मिळणार आहेत. याशिवाय शनी सोबत जे जातक भगवान शिवाची पूजा करतील त्यांनाही चांगलं फळ मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी जाणून घेऊया. .वृषभ रास :ज्योतिषशास्त्रानुसार वृषभ राशीसाठी शनीचा अस्त आणि उदय फायदेशीर ठरणार आहे. तुमची इच्छा पूर्ण होईल. याशिवाय नवीन उत्पन्नाचे मार्ग खुले होतील याशिवाय शनीचा उदयही या काळात होईल. तुमची खूप काळापासूनची राहिलेली इच्छा या काळात पूर्ण होईल. आर्थिक लाभ होईल. मित्रांची मदत मिळेल. आनंदाचे क्षण अनुभवाल. .मिथुन रास :ज्योतिषशास्त्रानुसार, मिथुन राशीसाठी हा काळ करिअरमध्ये प्रगती घेऊन येणारा ठरेल. कामाच्या ठिकाणी असलेल्या अडचणी दूर होतील. नोकरीत उत्तम संधी मिळतील. नशिबाची साठी मिळेल. एखादी मोठी जबाबदारी मिळेल. समाजात प्रतिष्ठा वाढेल. .सिंह रास : सिंह राशीसाठी हा काळ फायदेशीर ठरणार आहे. आर्थिक लाभ होतील. लक्षणीयरीत्या तुमची आर्थिक स्थिती सुधारेल. कौटुंबिक प्रश्न सुटतील. नोकरी करणाऱ्यांना नव्या संधी मिळतील. तब्येत सुधारेल. मन आनंदी असेल. .वृश्चिक रास : ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनी देवांचं हे संक्रमण फायदेशीर असणार आहे. तुम्हाला नफा मिळेल. शिक्षण क्षेत्रात उत्तम यश मिळेल. उत्पन्न वेगाने वाढेल. मुलांकडून आनंदाची बातमी मिळेल. .मकर रास : मकर राशीच्या लोकांना हा काळ उत्तम जाणार आहे. या काळात अडकलेली कामं पूर्ण होतील. तुम्हाला आर्थिक फायदा होईल. तुम्हाला तुमच्या व्यवसायात नोकरी किंवा फायदा मिळेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..