Shani Dev Puja: दर शनिवारी घरच्याघरी 'या' पद्धतीने करा शनिदेवाची पूजा, जाणून घ्या संपूर्ण विधी अन् महत्व

Shani Dev Puja Vidhi at Home: शनिदेव हे फळ देणारे आणि न्यायप्रेमी देव म्हणून ओळखले जातात. जर शनिदेवाची भक्तीभावाने पूजा केली तर शनिदेवाच्या जीवनात समस्या, अडचणी किंवा अडथळे येत असतील तर तिच्या कृपेने त्याला जीवनात शांती, स्थिरता आणि प्रगती मिळते. दर शनिवारी शनिदेवाची पूजा केल्याने पापे धुऊन जातात आणि मनातील नकारात्मकता दूर होते..काय करावे?- शनिवारी सकाळी लवकर उठून स्नान करा. - मन, वाणी आणि शरीर शुद्ध ठेवा. - पूजा करताना काळे किंवा गडद निळे कपडे परिधान करणे शुभ मानले जाते. - मंदिर स्वच्छ करा आणि तिथे शनिदेवाचे चित्र किंवा वाद्य ठेवा. - घरात शनिदेवाची मूर्ती ठेवण्याची परंपरा आहे..पूजा विधीसर्वप्रथम भगवान गणेशाची पूजा करा म्हणजे सर्व अडथळे दूर होतील. नंतर भगवान शिव आणि हनुमानजींना फुले आणि फळे अर्पण करा. आता शनिदेवाचार्य चित्रसामोरे मोहरीच्य तेलाचा दिवा लावा. पूजा केलेले काळे तीळ, लोखंडाचे तुकडे आणि काळ्या किंवा निळ्या फुलांची माळ अर्पण करा. शनिदेव इच्छित असल्यास पंचामृत स्नान (दूध, दही, साखर, मध आणि साखर) करतात. त्यानंतर शनिदेवांचा मंत्र - "ओम शम शनैश्चराय नमः" किंवा "ओम प्रीम् प्रण स: शनैश्चराय नमः" या मंत्राचा जप 108 वेळा किंवा 21 वेळा केला जातो..नैवेद्य आणि आरतीपूजा पूर्ण झाल्यानंतर, शनिदेवाला गूळ आणि काळे चणे अर्पण करा. मग कापूर लावून आरती करा "जय जय जय शनिदेव, भक्ती कल्याणकारी आहे…"आरतीनंतर, शनिदेवाला तुमच्या जीवनातील सर्व दुःख, रोग आणि अडथळे दूर करण्याची आणि तुम्हाला सुख, शांती आणि समृद्धी प्रदान करण्याची विनंती करा..संध्याकाळी पूजा आणि दानशनिवारी संपूर्ण दिवस सात्विक राहा किंवा उपवास करा. संध्याकाळ पुन्हा मोह्रिच्य तेलाचा दिवा लाव आणि शनिदेवाचा जप करा. गर्जुनाला काळे तीळ, कापड, तेल किंवा अन्न दान करा. शनिदेवाचे दान खूप प्रिय आहे.पिंपळाच्या पूजेचे महत्त्वब्रह्मपुराणानुसार, शनिवारी संध्याकाळी पिंपळाचा दिवा लावल्याने आणि "ॐ नमः शिवाय" या मंत्राचा दहा वेळा जप केल्यास शनिदोष कमी होतो आणि शुभ फळे मिळतात..पूजेचे महत्त्वशनिदेवाची पूजा श्रद्धेने व निष्ठेने केल्यास जीवनातील संकटे, अडचणी आणि ग्रहदोष कमी होतात. मन शांत राहते, कर्मफल अनुकूल होते आणि घरात सुख-समृद्धीचा वास होतो.शनिदेव हे कर्म आणि संयम शिकवणारे देव आहेत म्हणून, त्यांचे आशीर्वाद मिळविण्यासाठी संयम, सेवा आणि प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे..