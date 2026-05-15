शनिदेवांच्या कृपेने ‘या’ राशींचं नशीब उजळणार, ज्येष्ठ अमावस्या आणि शनिवारचा महासंयोग

SATURN BLESSINGS TO CHANGE FATE OF ARIES PISCES AND AQUARIUS: शनी जयंतीनिमित्त या वर्षी काही राशींमध्ये अनेक बदल होणार आहे. तब्बल १३ वर्षांनी शनी जयंतीदिवशी शुभ योगांसह राजयोग तयार होतोय. त्यामुळे काही राशींसाठी ते लाभदायी ठरणार आहे. उद्या १६ मे रोजी ज्येष्ठ अमावस्या आणि शनिवार आहे. हा संयोग तीन दशकांनंतर घडतोय. तसंच अनेक दुर्मिळ राजयोग सुद्धा तयार होताय. .राशीमध्ये शनी तीस वर्षांनी येतो. त्यामुळे शनी अमावस्येच्या दिवशी राजयोगामुळे शनी साडेसातीनं प्रभावित असलेल्या राशीला लाभ होतो. ज्येष्ठ अमावस्या ही १६ मे रोजी सकाळी ५ वाजून ११ मिनिटांनी सुरु होणार आहे. तसंच ती १७ मे रोजी दुपारी १ वाजून ३० मिनिटांनी संपणार आहे. या दिवशी ज्योतिषशास्त्रानुसार शनिदेव हे न्यायाचे देव आहेत. त्यामुळे ते आपल्या कर्मांची फळे देतात. त्यामुळे कुंडलीतील शनि दोष शांत करण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो..मेष रासमेष रास सध्या शनी देवाच्या विशेष कृपेखाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या करिअरमध्ये नवीन सुरुवात करण्याची संधी मिळू शकते तसंच नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना आनंदाची बातमी आणि लग्नाच्या शोधात असणाऱ्यांचे विवाह जळून येईल. .मीन रासमनी राशीसाठी शनी सकारात्मक परिणाम करेल. तुम्ही केलेल्या कठोर परिश्रमाचं तुम्हाला फायदा होणार आहे. तसंच या राशीच्या लोकांना सावधगिरी बाळगणं देखील गरजेचं आहे. .कुंभ रास कुभ राशीच्या व्यक्तीसाठी शनिदेवाचे विशेष आशीर्वाद मिळणार आहे. शनीदेवाच्या कृपेने जीवनातील समस्या दूर होतील. तसंच नोकरीच्या ठिकाणी चांगल्या संधी चालून येतील. विद्यार्थ्यांसाठी सुद्धा हा काळ चांगला आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .Shani Jayanti 2026 : शनि जयंतीला शनिदेवांसमोर हात जोडून नमस्कार का करू नये? मूर्तीसमोर का उभे राहू नये, जाणून घ्या .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.