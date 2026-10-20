शनि मार्गी होताच ३ राशींचं नशीब पालटणार! रखडलेली कामं पूर्ण होणार, धनलाभाचे योग

ज्योतिषशास्त्रात शनीला कर्मफळ देणारा ग्रह मानलं जातं. त्यामुळे शनीच्या चालीत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम सर्व १२ राशींवर होत असल्याची ज्योतिषीय मान्यता आहे. सध्या शनी मीन राशीत वक्री अवस्थेत असून, ११ डिसेंबर २०२६ रोजी सकाळी ५ वाजता ते पुन्हा मार्गी होणार आहेत. त्यानंतर २०२७ मध्येही शनी मार्गी स्थितीत राहतील. ऑगस्ट २०२७ पासून ते पुन्हा वक्री चालीनं प्रवास करतील, असं सांगितलं जात आहे..पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, शनी मार्गी झाल्यानंतर वृषभ, तूळ आणि मकर या तीन राशींच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडण्याची शक्यता आहे. करिअर, आर्थिक परिस्थिती आणि कौटुंबिक जीवनाच्या बाबतीत या राशींसाठी हा काळ अनुकूल ठरू शकतो..Daily Horoscope: साेमवार १९ आॅक्टाेबर राशीभविष्य.वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांसाठी शनीची मार्गी चाल दिलासादायक ठरू शकते. बराच काळ रखडलेली कामं पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. नोकरीत पदोन्नती मिळवायची असेल, तर आपल्या जबाबदाऱ्या योग्य पद्धतीनं पार पाडाव्या लागतील. आर्थिक परिस्थितीतही हळूहळू सुधारणा होऊ शकते. मात्र, पैसे खर्च करताना विचारपूर्वक निर्णय घेणं महत्त्वाचं ठरेल..तूळ राशी : तूळ राशीच्या जातकांसाठी शनीचं मार्गी होणं फायदेशीर ठरू शकतं. व्यवसाय करणाऱ्यांना परदेशातून नवीन व्यवहार किंवा व्यावसायिक संधी मिळण्याची शक्यता आहे. आर्थिक बाजू मजबूत होण्याचे संकेत आहेत. नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्तानं परदेशात जाण्याची संधीही मिळू शकते. या काळात मिळणाऱ्या संधींचा योग्य वापर करणं महत्त्वाचं राहील..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : १७ ऑक्टोबर २०२६ ते २३ ऑक्टोबर २०२६ - मराठी राशी भविष्य.मकर राशी : मकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आनंददायी ठरू शकतो. जोडीदारासोबत सुरू असलेले मतभेद हळूहळू कमी होण्याची शक्यता आहे. घरात आनंदाचं वातावरण निर्माण होईल आणि समृद्धी वाढण्याचे संकेत आहेत. काही जातकांना अचानक आर्थिक लाभ मिळू शकतो. तसंच, संततीकडून एखादी आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.