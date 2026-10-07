शनी मार्गी होताच 'या' ५ राशींना मिळणार मोठा दिलासा; नोकरी, पैसा अन् व्यवसायात बदलाचे संकेत

ज्योतिषशास्त्रात शनीच्या हालचालीला विशेष महत्त्व दिलं जातं. शनीची चाल बदलली की त्याचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर दिसून येतो, असं मानलं जातं. सध्या शनी वक्री अवस्थेत असून, ११ डिसेंबर २०२६ पर्यंत हीच स्थिती कायम राहणार आहे. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, त्यानंतर काही राशींच्या आयुष्यात अडचणी कमी होऊन परिस्थिती हळूहळू अनुकूल होऊ शकते. .मिथुन - शनी मार्गी झाल्यानंतर मिथुन राशीच्या लोकांसाठी परिस्थिती अनुकूल होण्याचे संकेत आहेत. नोकरी बदलण्याचा विचार करत असाल तर नवीन संधी किंवा ऑफर मिळू शकते. आर्थिक स्थितीतही हळूहळू सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. रखडलेली कामं पुढे सरकताना दिसू शकतात..Shani Nakshatra Parivartan 2026 : 9 ऑक्टोबरपासून 'या' 5 राशींचे बदलणार नशीब; शनिच्या नक्षत्र बदलाने मिळणार बक्कळ पैसा आणि पदोन्नती!.कन्या - कन्या राशीच्या लोकांसाठीही शनीची बदलती चाल दिलासा देणारी ठरू शकते. नोकरीच्या ठिकाणी केलेल्या कामाची दखल घेतली जाऊ शकते. प्रमोशनची शक्यता निर्माण होऊ शकते. जुन्या गुंतवणुकीतून किंवा एखाद्या जुन्या व्यवहारातून फायदा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्याची परिस्थिती कठीण वाटत असली तरी घाबरण्याचं कारण नाही..तुला - तुला राशीच्या लोकांना आर्थिक बाबतीत बदल जाणवू शकतो. नोकरीतील ताण कमी होऊन परिस्थिती पुन्हा रुळावर येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या काळात खर्चावर नियंत्रण ठेवणं महत्त्वाचं ठरेल. बचत आणि खर्च यांचा योग्य मेळ साधण्याचा प्रयत्न करा. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठीही चांगले संकेत मिळू शकतात..मकर- मकर राशीचा संबंध शनीशी असल्याने या राशीच्या लोकांनाही शनीच्या मार्गी होण्याचा फायदा मिळू शकतो. अडकलेली कामं पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. नोकरीत बदलाची किंवा नवीन ऑफर मिळण्याची संधी निर्माण होऊ शकते. हळूहळू आयुष्यात स्थैर्य येण्याचे संकेत आहेत..Shani Sade Sati 2026 : शनीची साडेसाती बिघडवणार गेम! 2026 मध्ये 'या' 3 राशींवर राहणार शनीची नजर; वाचा तुमचा टप्पा कोणता?.कुंभ - ११ डिसेंबरनंतर कुंभ राशीच्या लोकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. नोकरीतील दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. व्यवसायातील अडथळ्यांवर मार्ग सापडू शकतो. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची संधी मिळेल. वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य पुन्हा योग्य दिशेने येताना दिसू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.