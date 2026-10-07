संस्कृती

शनी मार्गी होताच 'या' ५ राशींना मिळणार मोठा दिलासा; नोकरी, पैसा अन् व्यवसायात बदलाचे संकेत

Shani Margi 2026 Rashifal : पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, त्यानंतर काही राशींच्या आयुष्यात अडचणी कमी होऊन परिस्थिती हळूहळू अनुकूल होऊ शकते.
Shani Margi 2026 Rashifal

Shani Margi 2026 Rashifal

esakal

Shubham Banubakode
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ज्योतिषशास्त्रात शनीच्या हालचालीला विशेष महत्त्व दिलं जातं. शनीची चाल बदलली की त्याचा परिणाम वेगवेगळ्या राशींवर दिसून येतो, असं मानलं जातं. सध्या शनी वक्री अवस्थेत असून, ११ डिसेंबर २०२६ पर्यंत हीच स्थिती कायम राहणार आहे. पंडित नरेंद्र उपाध्याय यांच्या मते, त्यानंतर काही राशींच्या आयुष्यात अडचणी कमी होऊन परिस्थिती हळूहळू अनुकूल होऊ शकते.

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