शनीच्या नक्षत्रपद बदलाचा मोठा परिणाम; ‘या’ राशींची अडकलेली कामं होतील पूर्ण, पैशांचीही चिंता मिटणार

Saturn transit 2026 lucky zodiac signs: यंदाच्या वर्षातील शेवटचं चंद्रग्रहण २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी लागणार आहे. याच दिवशी रक्षाबंधन सणही साजरा केला जाणार आहे. त्याआधी २० ऑगस्टला शनी रेवती नक्षत्राच्या पहिल्या चरणात प्रवेश करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार शनीच्या या बदलाचा काही राशींवर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.ज्योतिषांच्या मते, या काळात काही लोकांना आर्थिक फायदा, नोकरीत प्रगती, व्यवसायात यश आणि अडकलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पाहूया कोणत्या राशींना याचा सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो..वृषभवृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. नोकरी किंवा व्यवसायात प्रगतीची संधी मिळू शकते. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. खर्चावर नियंत्रण राहिल्याने बचतही होऊ शकते. एखादी आनंदाची बातमीही मिळू शकते..Horoscope : उद्या बनतोय दुर्मिळ दशकीर्ती योग! 'या' 5 राशी होणार मालमाल; करिअर-व्यवसायात भरभराट, आरोग्याची मोठी समस्या होणार दूर.मिथुनमिथुन राशीच्या लोकांसाठीही हा काळ लाभदायक ठरू शकतो. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग मिळू शकतात. घर, जमीन किंवा वाहन खरेदीचा योग येऊ शकतो. नोकरीत बढती किंवा व्यवसायात चांगला करार मिळण्याची शक्यता आहे. काही जणांना प्रवासाचाही योग येऊ शकतो..तूळतूळ राशीच्या लोकांना नशिबाची चांगली साथ मिळू शकते. बराच काळ अडकलेली कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते. कर्जाचा ताण कमी होऊ शकतो. नवीन काम सुरू करण्यासाठीही हा काळ चांगला मानला जात आहे. घरात शुभकार्य होण्याची शक्यता आहे..धनुधनु राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास आणि धाडस वाढू शकते. कामाच्या ठिकाणी स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळेल. मेहनतीचं फळ मिळू शकतं. आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. नशिबाची साथ मिळाल्याने अनेक रखडलेली कामे मार्गी लागू शकतात..Astrology: १८ सप्टेंबरपर्यंत ग्रहांचा मोठा खेळ; 'या' राशींवर होणार पैशांचा आणि यशाचा वर्षाव!.मकरमकर राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सकारात्मक ठरू शकतो. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळू शकतात. उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. गुंतवणुकीतून फायदा होऊ शकतो. आत्मविश्वास वाढेल आणि अनेक महत्त्वाची कामे यशस्वी होऊ शकतात.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.