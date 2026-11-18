वैदिक ज्योतिषशास्त्रात शनीला कर्म आणि न्यायाचा देवता मानलं जातं. त्यामुळे शनीच्या चालीत होणाऱ्या बदलांकडे ज्योतिषशास्त्रात विशेष लक्ष दिलं जातं. सध्या शनी वक्री अवस्थेत असून, पुढील २३ दिवस काही राशींसाठी अनुकूल ठरू शकतात, असं ज्योतिषीय भाकीत सांगतं. त्यानुसार वृषभ, कर्क, कन्या आणि मिथुन या चार राशींना या काळात शनीची साथ मिळू शकते. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय आणि पैशांच्या बाबतीत काही सकारात्मक घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे..वृषभ राशी : वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या मेहनतीचं फळ मिळू शकतं. नोकरी करणाऱ्यांना कामामुळे वरिष्ठांकडून कौतुक मिळण्याची शक्यता आहे. पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना चांगली बातमी मिळू शकते. व्यावसायिकांना जुन्या ओळखी आणि संपर्कांचा फायदा होईल. रखडलेली कामं मार्गी लागण्यासोबतच आर्थिक स्थितीतही सुधारणा होण्याचे संकेत आहेत..कर्क राशी : कर्क राशीच्या लोकांसाठी करिअरच्या दृष्टीने हा काळ चांगला ठरू शकतो. नोकरी बदलण्याचा विचार करणाऱ्यांना नवीन संधी मिळू शकतात. कामाच्या ठिकाणी एखादी महत्त्वाची जबाबदारीही मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, पूर्वी दिलेले पैसे परत मिळण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे आर्थिक चिंता कमी होऊ शकते. मात्र, अनावश्यक खर्च टाळणं गरजेचं आहे..कन्या राशी : कन्या राशीच्या लोकांची रखडलेली कामं पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. नोकरीत वरिष्ठ आणि सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. मेहनतीची दखल घेतली जाऊ शकते आणि कामाच्या ठिकाणी पुन्हा ओळख निर्माण होईल. नवीन जबाबदारी मिळण्यासोबतच उत्पन्नाचे अतिरिक्त मार्गही उपलब्ध होऊ शकतात. व्यावसायिकांनी जुन्या ग्राहकांशी किंवा संपर्कांशी पुन्हा संवाद साधल्यास फायदा होऊ शकतो..मिथुन राशी : मिथुन राशीच्या लोकांना त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग करण्याच्या संधी मिळू शकतात. व्यवसाय करणाऱ्यांना नवीन करार किंवा काम मिळण्याची शक्यता आहे. योग्य संधीच्या प्रतीक्षेत असलेल्यांना यश मिळू शकतं. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याचे संकेत असले तरी गुंतवणूक करताना घाई न करण्याचा सल्ला दिला जातो..कोणते उपाय करावेत?ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, शनिवारी पिंपळाच्या झाडाखाली मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावावा. गरजू व्यक्तींना काळे तीळ, उडीद डाळ आणि ब्लँकेट दान करावं. रोज हनुमान चालीसा म्हणावी. तसेच 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा. शक्य नसेल तर शनिवारी तरी जप करावा. कोणाचाही अपमान न करता चांगली कर्म करण्यावर भर द्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.